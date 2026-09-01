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Program kapsamındaki çocukların müzik dinletisine ilişkin ise Emine Erdoğan, 'Programın devamında çocuk topluluklarının seslendirdiği birbirinden değerli ezgileri dinledik. Küçük yüreklerden yükselen melodiler, günümüze ayrı bir güzellik kattı' değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'teki temasları kapsamında lider eşleriyle birlikte etnik sergiye katıldı. Ziyarete ilişkin sanal medya hesabından paylaşımda bulunan Emine Erdoğan, 'Bişkek'te, Kırgızistan Devlet Başkanı'nın kıymetli eşi Aigul Zhaparova'nın ev sahipliğinde, lider eşleriyle birlikte Kırgızistan'a özgü el sanatlarından oluşan etnik sergiyi ziyaret ettik. Maharetli ellerde şekillenen her eseri yakından inceleyerek Kırgız kültürünün estetik anlayışını ve ustalığını yansıtan özgün örnekleri tanıdık' ifadelerini kullandı.

KIRGIZİSTAN, (DHA) - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'un eşi Aigul Zhaparova'nın ev sahipliğinde düzenlenen etnik el sanatları sergisini ziyaret etti.

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