Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA'nın İnegöl ilçesinde çay bahçesine gelen sincap, Ali Güney isimli müşterinin elinden ay çekirdeği yedi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, İnegöl'de bulunan bir çay bahçesinde meydana geldi. Çay bahçesine gelen sincap, bir süre çevrede dolaştıktan sonra müşteri Ali Günay'ın yanına yaklaştı. Sincabin kendisinden kaçmadığını fark eden Günay, aç olabileceğini düşünerek onu beslemek istedi. Günay, ay çekirdeği vererek sincabı besledi. Yaşananlar, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. (DHA)