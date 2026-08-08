BELEDİYE BAŞKANI YAŞANANLARI ANLATTI

İmamoğlu Belediye Başkanı Kasım Karaköse, göçük oluştuğu haberini alır almaz olay yerine geldiklerini belirterek, o an yaşananları anlattı. Karaköse, 'Yedigöze İçme Suyu Projesi kapsamında arkadaşlar tünel açıyordu. Tünelin son 20-30 metresi kalmış, sona gelinmişti. Arkadaşlar delme işleminin ardından demir blokları yerleştirirken küçük 1 metre çapında bir kaya düşmüş. O an 5 arkadaş çalışıyormuş. Üç işçi kendi imkanlarıyla çıkmış, ikisi kayanın altında kalmış. Göçük altından çıkan arkadaşlar kayanın altındaki diğer bir arkadaşlarını yaralı olarak çıkarmışlar ve ilk müdahalesini yapmışlar. Bir işçimiz de maalesef rahmetli oldu. Adana itfaiyesi ve AFAD geldi. Rahmetli olan arkadaşımızın cenazesini de onlar çıkardı. Yaralı işçi Adana Şehir Hastanesi'nde tedaviye alındı' dedi. (DHA)