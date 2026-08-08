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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, döviz bürosundan istifa ederek ayrılan çalışanın yaklaşık 1,5 kilogram altın çalarak kaçtığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.Teknik ve fiziki takibin ardından şüpheli E.A.A, düzenlenen operasyonla gözaltına alınarak yakalnadı.Şüphelinin evinde ve yürütülen tahkikat kapsamında yapılan çalışmalarda ele geçirilen 500 gram altın iş yeri sahibine teslim edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)

İsa ALMAÇAYIRİSTANBUL,(DHA)-SANCAKTEPE'de çalıştığı döviz bürosundan yaklaşık değeri 9 milyon lira olan 1,5 kilogram altını çalan şüpheli tutuklandı.

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