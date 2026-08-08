ANKARA, (DHA)- AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, evliliklerinin 34'üncü yılında tüp bebek yöntemiyle ikiz çocuk sahibi olan Doğan ailesi için aile danışmanlığı sürecini başlattıklarını duyurdu.

Bakan Göktaş, ailecek Anıtkabir'i ziyaretleri sonrası sosyal medyada gündem olan Adıyamanlı aileye ilişkin sanal medya hesabından paylaşım yaptı. Bakan Göktaş, 'Adıyaman'daki ailemizin ve güzel evlatlarının yüzündeki tebessüm hepimize umut oldu. Ailemizin bundan sonraki yolculuğunda da yanlarında olmaya devam edeceğiz. Adıyaman İl Müdürlüğümüzün koordinasyonunda ailemiz için aile danışmanlığı sürecini başlattık. Yeni taşınacakları yuvalarında çocuklarımızın tüm temel ihtiyaçlarının karşılanması için gerekli planlamaları yaptık. Eğitimlerinden sosyal ihtiyaçlarına kadar her aşamayı ekiplerimizle yakından takip edeceğiz. Çünkü bizim için mesele yalnızca bir ihtiyacı karşılamak değil; bir ailenin güçlenmesine, çocuklarımızın güvenle büyümesine ve geleceğe umutla bakmasına eşlik etmek. Devletimizin şefkat eli, ailemizin üzerinde; biz de güzel kızlarımızın yanında olmaya, yüzlerindeki gülümsemeyi çoğaltmaya devam edeceğiz' ifadelerini kullandı. (DHA)