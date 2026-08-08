Seza Nur ALPDÜNDAR/İZMİR, (DHA)- ÖZEL Sporcular Milli Takımı'na seçilen otizmli milli tenisçi Ata Türközü'nün (18) doğum günü tenis turnuvasıyla kutlandı. Milli tenisçi İpek Soylu'nun (30) eğitmenlik yaptığı turnuvaya, 12-16 yaş arasında 12 minik sporcu katılarak tenis oynadı.

Özel Sporcular Milli Takımı'na seçilen otizmli milli tenisçi Ata Türközü'nün doğum günü kapsamında İpek Soylu Gelişim Vakfı tarafından özel tenis turnuvası düzenlendi. Milli tenisçi İpek Soylu'nun eğitmenlik yaptığı turnuvaya 12-16 yaş arasında 12 minik tenisçi katıldı. Tenis turnuvasının ardından Ata Türközü'nün doğum günü kutlandı. Ata Türközü'nün babası Çağdaş Türközü, 'Ata yaklaşık 2 yaşında otizm teşhisi almış bir sporcu. Daha önce masa tenisi ve yüzmeyle ilgileniyordu. Yaklaşık 3 senedir tenisle ilgileniyor. Ata'nın doğum günü etkinliği kapsamında ufak çocukların yarışıyor olması hem çok gurur verici hem de çok güzel bir organizasyon' diye konuştu. Türközü, 'Her özel gereksinimli çocuğun kendine özel bir durumu var. O yüzden 'hepsi spor yapsın' diyemem, kolay işler değil ama sporun iyileştirici bir özelliği var. Herkese tavsiye ediyorum. Sporun iyileştirici özelliğini Ata'da çok fazla gördük. Özellikle konsantrasyonunun, dengesinin, fiziksel kabiliyetlerinin artması açısından çok faydalı oldu' dedi.

'SPOR ÖZEL GEREKSİNİMLİ ÇOCUKLARA VE AİLELERİNE ÖZ GÜVEN KATIYOR'

İpek Soylu Gelişim Vakfı Kurucusu İpek Soylu, 'Teniste 18 sene profesyonel kariyerim oldu. 13-18 yaş arasında vakıf destekli sporcuydum. Hem tenise geri vermek adına hem de Türkiye'nin her tarafında tenis oynatabilmek adına vakfı kurduk' dedi. Soylu, 'Ata'yla 2,5 sene önce tanıştık. Kendisi ilk özel gereksinimli milli sporcularımızdan. Ata'ya destek vererek milli takıma hazırladık. Bugün de Ata'nın doğum gününü beraber bir tenis etkinliği yaparak kutlamak istedik. Kariyerini 2,5 senede çok ileriye taşıdı. Mutluyuz, bir sürü gencimizle Ata'yı yalnız bırakmadık. Keyifli bir organizasyon oldu' diye konuştu.

Soylu, 'Spor her bireye mutluluk katan, kötü alışkanlıklardan, bağımlılıklardan koruyan bir araç. Özel gereksinimli çocuklara ve ailelerine öz güven katıyor' dedi. (DHA)