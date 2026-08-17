Bunlar da ilginizi çekebilir

İspanya ve Portekiz'de tam güneş tutulması

Geçen sezon 2'nci Lig'de Bucaspor 1928 formasıyla 25 maça çıkan Buğra Hotur, 2 bin 250 dakika süre aldı. Bucaspor 1928, transfer döneminde Mecit Sercan Deniz'i Süper Lig ekibi Kasımpaşa'ya, Buğra Akçagün'ü ise 24Erzincanspor'a satmıştı.

Somaspor, kaleci Batuhan Ataç ile 2 yıllık sözleşme imzaladı

İZMİR, (DHA)- 3'üncü Lig 2'nci Grup ekiplerinden Bucaspor 1928'de yeni sezon hazırlıkları devam ederken, takımın 20 yaşındaki stoperi Buğra Hotur'a talipler çıktı. Sarı-lacivertlilerin altyapısından yetişip vitrine çıkardığı genç savunmacıya İnegölspor, Fethiyespor ve Erbaaspor'un talip olduğu ifade edildi. Kulüplerin Bucaspor 1928'le görüşmelerini sürdürdüğü ve transferin kısa sürede netlik kazanacağı kaydedildi.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://www.avrupagazete.co.uk dışındaki bir siteye yönlendiriyor.