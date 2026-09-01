İZMİR, (DHA)-2026 CEV U18 Avrupa Plaj Voleybolu Şampiyonası, 17-20 Eylül tarihleri arasında Foça'da yapılacak.

32 ülkenin genç sporcuları İzmir'de buluşacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin organizatörlüğünde, Avrupa Voleybol Konfederasyonu ve Türkiye Voleybol Federasyonu iş birliğiyle, Foça Belediyesi'nin katkılarıyla Foça'da düzenlenecek U18 Avrupa Plaj Voleybolu Şampiyonası için tanıtım toplantısı gerçekleştirildi. Tarihi Havagazı Fabrikası Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplantıya ev sahipliği yapan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, şampiyonaya ilişkin bilgi verirken kentin spor vizyonuna da değindi. Toplantıya Türkiye Voleybol Federasyonu Başkan Vekili Alper Sedat Aslandaş, CEV Resmi Turnuva Organizatörü Gürsel Yeşiltaş, Gençlik ve Spor İzmir İl Müdürü Murat Eskici, Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı, İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü ile Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Berkhan Alptekin, milli voleybolcular Beste Göğüş ve Melih Görkem Mangırcı katıldı.

'İZMİR'İ ANLATMAK ADINA FIRSAT'

Toplantının açılış konuşmasını yapan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, şampiyona için heyecanlı, mutlu ve gururlu olduklarını belirterek böyle önemli bir organizasyona ev sahipliği yapmanın sorumluluğunun farkında olduklarını söyledi. Tarih boyunca pek çok kimliği gururla taşıyan İzmir'in genç nüfusunun spora büyük ilgi gösterdiğine dikkat çeken Başkan Tugay, 'Bu tür organizasyonlar şehrimizin sporcu kimliğini güçlendirirken spora olan ilgiyi de artırıyor. Dünyaya bunu gösterme fırsatı veren bir organizasyondayız. İzmir, Türkiye'nin ve dünyanın en güzel şehirlerinden biridir. Foça gibi tarihi ve doğasıyla cennetten bir köşe olan ilçelerimizden birinde bu organizasyonu gerçekleştirdiğimizde hem sporcular hem yakınları hem de spor camiası buranın ne kadar güzel bir yer olduğunu görecek. Bu organizasyon dört günlük bir spor etkinliği olarak görülmemeli. Aynı zamanda İzmir'in nasıl bir kent olduğunu ve nasıl bir gelecek istediğini anlatmak adına önemli bir fırsat olarak değerlendirilmelidir' dedi.

'İZMİR'İN CENTİLMEN RUHUNU EN İYİ ŞEKİLDE YANSITACAĞIZ'

'İzmir'den çok sayıda şampiyon çıkacaktır' sözleriyle konuşmasını sürdüren Cemil Tugay, 'İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak başarılı ve madalya kazanan sporcularımızın sayısını daha da artıracağız. Spor, sanat ve kültür, siyasetin üzerindedir. Şampiyonaya gelecek sporculara ve onlara eşlik eden herkese en iyi şekilde ev sahipliği yapmak İzmir'in görevidir. 17 Eylül'de başlayıp 20 Eylül'de şampiyonun belli olmasıyla sona erecek organizasyonda, İzmir'in centilmen ruhunu en iyi şekilde yansıtacağız. Eksiksiz ve başarılı bir organizasyon için elimizden geleni yapacağız. İzmir bu şampiyonadan yüzünün akıyla çıkacak. Sporcular ve yakınlarıyla kurulacak dostluklar, İzmir'in geleceğine yapılmış önemli bir yatırım olacak. Bu şampiyonada kendini gösterecek sporcular arasından geleceğin Avrupa şampiyonlarının çıkacağını unutmayalım. İzmir'in önemli spor kentlerinden biri olarak akıllarda kalmasını istiyoruz. Bundan sonra daha fazla uluslararası spor organizasyonuna ev sahipliği yapacağız. İzmir'i dünyaya daha fazla tanıtacak, bunu sporcularımızın başarılarıyla taçlandıracağız. Türkiye voleybolda başarılı bir ülke. Ev sahipliğini yaptığımız bu organizasyonda takımlarımızın şampiyon olduğunu görmeyi diliyoruz. Şimdiden yüreklerine, bileklerine kuvvet' ifadelerini kullandı.

ESKİCİ: OLİMPİYATLARA EN ÇOK SPORCU İZMİR'DEN GİDİYOR

Gençlik ve Spor İzmir İl Müdürü Murat Eskici, organizasyonların arkasında büyük bir emeğin bulunduğunu belirterek, sporun ve spor turizminin kente katkısına dikkat çekti. İzmir'de yılda 25 bin 800 amatör müsabaka düzenlendiğini belirten Eskici, 'İzmir'de sporu seven, destekleyen ve yön veren büyük bir kitle var. Olimpiyatlara giden sporculara baktığımızda en fazla sporcunun İzmir'den olduğunu görüyoruz. Akdeniz Oyunları'nda da İzmirli sporcular ülkemizin bayrağını dalgalandırıyor' diye konuştu.

ASLANDAŞ: İZMİR PLAJ VOLEYBOLUNDA ÖNEMLİ MERKEZ

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkan Vekili Alper Sedat Aslandaş, uzun bir aranın ardından İzmir'de uluslararası bir organizasyona ev sahipliği yapacak olmaktan gurur duyduklarını belirtti. İzmir'in plaj voleybolu açısından önemli bir merkez olduğunu ifade eden Aslandaş, 'Altyapı şampiyonaları giderek önem kazanıyor. Organizasyonların ülkemize kazandırılmasında belediyelerimizin organizasyon kabiliyeti büyük önem taşıyor. Foça'nın fok balıklarının yanı sıra bundan sonra plaj voleyboluyla da öne çıkmasını umuyoruz. İzmir Büyükşehir Belediyesi ile her zaman güçlü bir iş birliği içinde çalışıyoruz. Yardımseverlik ve ilgiyle karşılanıyoruz. İzmir olduğunda hiç endişe duymuyoruz, kaygımız yok' diye konuştu.

SANİYE BORA FIÇI: FOÇA OLARAK HAZIRIZ

Turnuvanın yerel ev sahibi Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı, organizasyonun ilçenin uluslararası tanıtımına önemli katkı sağlayacağını belirtti. Fıçı, 'Foça olarak hazırız. İzmir Büyükşehir Belediyesi ve diğer kurumlarla birlikte heyecanla misafirlerimizi ağırlamayı bekliyoruz. Katkı sunan tüm paydaşlara teşekkür ediyorum. Bu şampiyonanın ardından Foça'nın Avrupa'nın birçok ülkesinde daha fazla tanınacağına inanıyorum' ifadelerini kullandı.

ALPTEKİN: YILDIZLARI BİRLİKTE İZLEYECEĞİZ

İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü ile Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Berkhan Alptekin, böylesine önemli bir organizasyona ev sahipliği yapmaktan onur ve gurur duyduklarını belirtti. Alptekin, 'Başkanımız Dr. Cemil Tugay'ın, 'Bu organizasyona talip olalım' talimatıyla başlayan süreç sonucunda şampiyonayı İzmir'e kazandırdık. Katkı sunan Başkanımız Tugay ve kurum temsilcilerine teşekkür ediyorum. Bu şampiyonada nice yıldızları birlikte izleyeceğiz. 32 ülkeden sporcu ve seyircilerin Foça'da buluşacağı organizasyona tüm sporseverleri davet ediyorum' dedi

YEŞİLTAŞ: GENÇ SPORCULARIMIZIN BAŞARISI EN BÜYÜK MOTİVASYONUMUZ

Şampiyonanın İzmir'de düzenlenmesinden dolayı İzmir Büyükşehir Belediyesi ve organizasyon paydaşlarına teşekkür eden Turnuva Organizatörü Gürsel Yeşiltaş, 'Ülkemizi uluslararası camiada en iyi şekilde temsil etmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Motivasyonumuz; ülkemizi, şehirlerimizi, markalarımızı ve sporcularımızı uluslararası arenada daha görünür kılmak. Çocuklarımızın bu şampiyonalarda derece elde etmesi bizim için çok önemli' ifadelerini kullandı.

MİLLİ SPORCULARDAN ŞAMPİYONA HEYECANI

Toplantıda konuşan milli sporcu Beste Göğüş, şampiyona için büyük heyecan ve gurur duyduklarını belirterek, 'Amacımız ülkemizi ve bayrağımızı en güzel şekilde temsil etmek. Turnuvanın düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz' dedi. Milli voleybolcu Melih Görkem Mangırcı da organizasyona ev sahipliği yapacak olmaktan mutluluk duyduklarını ifade ederek, turnuvaya en iyi şekilde hazırlandıklarını söyledi. Konuşmaların ardından toplantıya katılan temsilciler, hatıra amacıyla bir voleybol topunu imzaladı. İmzalı top, turnuva boyunca sergilendikten sonra saklanacak.

32 TAKIM SAHADA

Foça'da yapılacak şampiyonada merkez kort Ali İlçan Sosyal Tesisleri, müsabaka sahaları da İtfaiye Meydanı olacak. Türkiye, Andorra, Avusturya, Belçika, Çekya, İngiltere, Estonya, Finlandiya, Fransa, Almanya, Yunanistan, Macaristan, İzlanda, İsrail, İtalya, Letonya, Litvanya, Hollanda, Norveç, Polonya, Romanya, İskoçya, Slovakya, İsveç, İsviçre, Ukrayna ve ön elemeden gelecek altı temsilci ile birlikte toplamda 32 kadın ve erkek takımı organizasyonda mücadele edecek.