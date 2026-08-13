ANKARA, (DHA)- DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun'a ilişkin, ''Ortada kendini feshetmiş, stratejik olarak silahlı mücadeleyi bitirdiğini ilan etmiş, silahlarını yakarak imha etmiş bir örgüt var. Şimdi bu örgüt için bir yasal çerçeve oluşturuluyor. Bunun hukuki sonuçlarını düzenleyecek bir çerçevede nerede bir taviz var? Bu döngüden çıkmak gerekiyor' dedi.

DEM Parti'li Doğan, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Doğan, bu hafta TBMM'de kabul edilen Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun'a ilişkin, 'Türkiye Cumhuriyeti tarihinde yakın zamanda ilk kez böyle bir yasa teklifini konuştuk. Saatler, aylar süren görüşmeler sonra yasa geçti. Çerçeve yasa; dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine 467 oy çıktı. Bu oylar ortak bir amaç için verildi. Toplumsal barış, toplumsal bütünleşmeyi güçlendirmek ve barış çabalarını kalıcılaştırmak için verildi. Biz de ilk kez temsil ettiğimiz siyasi geleneğimizde böyle bir yasaya oy verdik. 100 yıllık meselede ilk kez hukuki bir adım atıldı. Aylardır şunu ifade ediyoruz; bu bir al-ver süreci değil. Bu gizli ajandaların olduğu bir süreç değil. Bu 86 milyonun geleceğini ilgilendiren ve önümüzdeki yüz yılı birlikte kazanmamızı sağlayacak bir süreç. Ortada kendini feshetmiş, stratejik olarak silahlı mücadeleyi bitirdiğini ilan etmiş, silahlarını yakarak imha etmiş bir örgüt var. Şimdi bu örgüt için bir yasal çerçeve oluşturuluyor. Bunun hukuki sonuçlarını düzenleyecek bir çerçevede nerede bir taviz var? Bu döngüden çıkmak gerekiyor' dedi.

'İKİSİNİN DE İÇERİDE KALMASINI GEREKTİRECEK HUKUKİ BİR NEDEN YOK'

Ardından soruları yanıtlayan Doğan, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eylül ayında tahliye olacağı yönündeki iddialara ilişkin, 'Yasanın uygulama aşamasına ilişkin takvimi görmek gerekiyor. Kurulların oluşmasının kamuoyuyla paylaşılması gerekiyor. Ne Demirtaş'ın ne Yüksekdağ'ın içeride kalmasını gerektirecek hukuki bir neden yok. Bir saniye dahi içeride tutulmamalı, hakkında bu yönlü kararlar olanlar. Demirtaş ve Yüksekdağ çoktan tahliye olmalıydı ve özgürlüğüne kavuşmuş olmalıydı' diye konuştu.

'KONGREMİZİ 6 EYLÜL'DE YAPMAYA KARAR VERDİK'

Doğan, 20 Eylül'de yapılması planlanan DEM Parti 5'inci Olağan Büyük Kongresi'ni öne almaya karar verdiklerini belirterek, 'Yeniden yapılanma döneminin başlangıcı olarak kongremizi delegelerimizle birlikte 6 Eylül Pazar günü Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde yapmaya karar verdik' dedi. (DHA)