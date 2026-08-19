Cuma Yunus YAŞATIR/REYHANLI (Hatay), (DHA)- GİRESUNLU seyyar pilavcı İbrahim Çakır (32), ikinci kez otostopla çıktığı Kabe yolculuğunda 10 günde Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Gümrük Kapısı'na ulaştı.

Giresunlu seyyar pilavcı İbrahim Çakır, şubat ayında kutsal topraklara yürüyerek ve otostop çekerek gitti. Umre yapmak için 10 gün önce yeniden memleketinden yola çıkan Çakır, ilçedeki Cilvegözü Gümrük Kapısı'na ulaştı.

'BEYTULLAH AŞIĞI BİR İNSANIM'

Başlangıçta yolculuğunu yürüyerek yapmaya niyet ettiğini söyleyen Çakır, kendisini sanal medyadan takip edenlerin araçlarıyla yardımcı olduklarını belirtti. Çakır, 'Yolculuğum sırasında beni tanıyanlar, araçlarına alarak ulaşım konusunda bana yardımcı oldular. Yola çıkmamın en büyük nedeni ise ilahi aşk. Bir de beşeri aşk var ama ağır basan tabii ki ilahi aşk. Ben Beytullah aşığı bir insanım' dedi.

İLHAM KAYNAĞI VEYSEL KARANİ

Geçmişteki manevi yolculuklardan etkilendiğini anlatan Çakır, 'Benim yürüme amacım da buradan geliyor. Veysel Karani, efendimizi görmek için 6 ay boyunca yürüyerek gitmiş. Ben de bu yolculuğu o manevi duyguyla yapmak istedim' diye konuştu. Çakır, ardından gümrük kapısından geçiş yaparak Suriye'ye gitti. (DHA)