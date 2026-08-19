ANKARA, (DHA)- ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 'Tehlikeli yük elleçleme izni bulunan 174 kıyı tesisini düzenli olarak denetliyoruz. 2025 yılında 108 saha denetimi gerçekleştirdik, 85 kıyı tesisini de program dışı denetime tabi tuttuk' dedi.

Bakan Uraloğlu, tehlikeli yük elleçleyen kıyı tesisleri ile gemilere yüklenecek dolu konteynerlerin ağırlıklarının doğrulanmasına yönelik yürütülen çalışmalara ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Bakan Uraloğlu, tehlikeli yük elleçleyen kıyı tesislerinin mevzuatta belirlenen şartları sürdürüp sürdürmediğinin titizlikle takip edildiğini ifade ederek, 'Tesislerimizin yenileme denetimleri kapsamında 2025 yılında Denizcilik Genel Müdürlüğümüz ve Liman Başkanlıklarımız tarafından 108 saha denetimi gerçekleştirdik. Ayrıca 85 kıyı tesisimizi program dışı denetime tabi tuttuk. Böylece yıl içerisinde toplam 193 denetim gerçekleştirdik' ifadelerini kullandı.

'KAZALARA YÖNELİK ÇALIŞMALARIMIZDA SON AŞAMAYA GELDİK'

Uraloğlu, Avrupa Deniz Emniyeti Ajansı (EMSA) ile katı dökme yüklerin yükleme emniyetinin sağlanmasına yönelik bir proje gerçekleştirildiğini belirterek, yükleme emniyetine ilişkin mevzuat çalışmalarının da devam ettiğini bildirdi. Bakan Uraloğlu, 'Gemilerde yükleme kaynaklı kazaların en aza indirilmesine yönelik kapsamlı çalışmalarımızda son aşamaya geldik' dedi.

Uraloğlu, Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) kuralları doğrultusunda, gemilere yüklenecek dolu konteynerlerin brüt ağırlıklarının yükleten tarafından tespit edilerek doğrulanmasının zorunlu olduğunu söyledi. Bakan Uraloğlu, yanlış ağırlık beyanlarının ve hatalı yüklemenin gemi stabilitesini olumsuz etkileyerek ciddi deniz kazalarına ve çevre zararlarına yol açabileceğini belirterek, 'Doğrulanmış Brüt Ağırlık sistemiyle konteynerlerin beyan edilen ağırlıklarını doğruluyoruz. Böylece gemilerin emniyetli yüklenmesini ve stabilitesinin korunmasını sağlıyoruz' ifadelerini kullandı.

'AKTİF 385 TARTI ALETİ OPERATÖRÜ BULUNUYOR'

Uraloğlu, Bakanlık tarafından Dolu Konteyner Brüt Ağırlık Tespiti Yetki Belgesi düzenlenen tartı aleti operatörlerinin, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca sertifikalandırılmış ve doğruluğu Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından teyit edilmiş tartı aletlerini kullandığını belirtti. Uraloğlu, 'Bu kapsamda yetki belgesi düzenlenmiş aktif 385 tartı aleti operatörümüz bulunuyor. Bunların 32'si kıyı tesislerimizde faaliyet gösteriyor. 2025 yılı sonu itibarıyla DBA Bilgi Sistemi üzerinden düzenlenen belge sayısı 2 milyon 433 bin 870'e ulaştı' dedi.

'2025 YILINDA TOPLAM 553 MİLYON TON YÜK ELLEÇLEDİK'

Kıyı tesislerinin düzenlenen DBA belgelerini barkod veya karekod aracılığıyla ya da DBA Bilgi Sistemi üzerinden sorgulanabildiğini ifade eden Uraloğlu, söz konusu sistemin işlemlerin güvenilir ve hızlı biçimde yürütülmesine katkı sağladığını kaydetti. Türkiye'nin Avrupa'da en fazla yük elleçleyen ikinci ülke konumunda bulunduğuna işaret eden Uraloğlu, limanlarda önemli miktarda tehlikeli yük elleçlendiğini belirtti. Bakan Uraloğlu, '2025 yılında limanlarımızda toplam 553,3 milyon ton yük elleçledik. Toplam elleçlenen yükün yüzde 41,9'u olan 231 milyon 991 bin 223 milyon tonunu tehlikeli yükler oluşturdu. Limanlarımızda gerekli şartlar sağlanmadan ve yeterli emniyet tedbirleri alınmadan tehlikeli yük elleçlenmesine müsaade etmiyoruz. Düzenli denetimlerimizle can, mal ve çevre emniyetini koruyor, deniz ticaretimizin güvenli ve kesintisiz şekilde sürdürülmesini sağlıyoruz' ifadelerini kullandı. (DHA)