Hüsnü EVREN/BALIKESİR, (DHA)-BALIKESİR'in Burhaniye ilçesinde orman yangın çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor.
Burhaniye'nin Taylıeli Mahallesi kırsalında, saat 09.53'te orman yangını çıktı. İhbarla bölgeye Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 1 helikopter, 2 söndürme uçağı, 4 arazöz, 2 su ikmal aracı, 3 ilk müdahale aracı, 4 itfaiye su tankeri ve 47 personel sevk edildi. Alevlere havadan ve karadan müdahale sürerken, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri de destek veriyor. Yangının çıkış nedeninin araştırıldığı bildirildi.(DHA)
Kaynak: DHA