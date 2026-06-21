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Burhaniye'nin Taylıeli Mahallesi kırsalında, saat 09.53'te orman yangını çıktı. İhbarla bölgeye Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 1 helikopter, 2 söndürme uçağı, 4 arazöz, 2 su ikmal aracı, 3 ilk müdahale aracı, 4 itfaiye su tankeri ve 47 personel sevk edildi. Alevlere havadan ve karadan müdahale sürerken, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri de destek veriyor. Yangının çıkış nedeninin araştırıldığı bildirildi.(DHA)

Hüsnü EVREN/BALIKESİR, (DHA)-BALIKESİR'in Burhaniye ilçesinde orman yangın çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor.

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