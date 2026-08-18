'TÜRKİYE, İTİBARLI BİR ÜLKE KONUMUNA YÜKSELDİ'

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Aksaray'daki programı kapsamında Sivil Toplum Kuruluşları İstişare Toplantısı'na katıldı. TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilip, Resmi Gazete'de yayımlanana Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun'a ilişkin konuşan Bakan Bolat, ''2018'lerden bu yana Allah'a çok şükür terörün kökü kazındı. Terörle mücadele yasası, terörsüz Türkiye, terörsüz bölge projesi çerçeve yasası kabul edildi Meclis'imizde. Kuzey Irak'tan, Kuzey Suriye'den ülkemize yönelik terör hareketleri, terör baskınları tamamen ortadan kaldırıldı. Güçlü ordu, güçlü ekonomi, güçlü istikrar ve güçlü savunma sanayi bu başarıları getirdi. Biz zor ve çetin bir coğrafyada elhamdülillah 23,5 senedir Türkiye'ye kalkınma, gelişme, ekonomik büyüme, Türkiye'nin milli gelirini 6 kat dolar bazında arttırmak, ihracatımızı 8 kat dolar bazında mal ve hizmetler olarak arttırmak başarılarını gösterdik. İstihdamı 11 milyon ekstra istihdamla 32 milyon 700 bine yükselttik ve Türkiye dünyada saygın, başarılı, itibarlı bir ülke konumuna yükseldi' dedi. (DHA)