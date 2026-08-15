Uğur YİĞİT/SİVAS, (DHA)- SİVAS'ın İmranlı ilçesinde ormanda ayı saldırısına uğrayan Ali Fethi Ünal, yaralandı. Ünal, saldırıdan yanında bulunan köpeklerin yardımıyla yaralı olarak kurtuldu.

Olay, akşam saatlerinde İmranlı ilçesine bağlı Maden köyü yakınlarında meydana geldi. Merada gezintiye çıkan Ali Fethi Ünal, aniden karşısına çıkan bir ayının saldırısına uğradı. Yanındaki köpeklerin araya girmesiyle ayıdan kurtulmayı başaran Ünal, vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Kendi imkanlarıyla yakınlarını arayarak yardım isteyen Ünal için bölgeye hemen sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı Ünal, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla İmranlı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki müdahaleden sonra Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edilerek tedaviye alınan Ali Fethi Ünal'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. (DHA)