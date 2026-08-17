İSTANBUL (DHA) - ARNAVUTKÖY'de kentsel dönüşüm ve yenileme çalışmaları sürüyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı iş birliğiyle yürütülen çalışmalar kapsamında ilçenin farklı noktalarındaki riskli yapıların yenilenmesine yönelik projelere bir yenisi daha eklendi. Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde hayata geçirilecek ARKENT Aydur Park Evleri Kentsel Yenileme Projesi için temel atma töreni düzenlendi.

Törene AK Parti İstanbul Milletvekili Seda Gören, Arnavutköy Kaymakamı ve İstanbul Vali Yardımcısı Mahmut Hersanlıoğlu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İstanbul İl Müdürü Malik Ejder Batur, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Kentsel Dönüşüm Başkan Yardımcısı Hicran Çakmak, Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu, hak sahipleri ve vatandaşlar katıldı.

354 BAĞIMSIZ BÖLÜMDEN OLUŞAN YENİ YAŞAM ALANI

Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde hayata geçirilen ARKENT Aydur Park Evleri Kentsel Yenileme Projesi, 57 bin metrekare toplam inşaat alanı ve 23 bin metrekare peyzaj alanıyla bölgeye yeni bir yaşam alanı kazandıracak. Projede 334 konut ve 20 ticari ünite olmak üzere toplam 354 bağımsız bölüm yer alacak. Süs havuzları, spor sahaları, yürüyüş yolları, dinlenme ve oyun alanlarıyla planlanan projede ayrıca spor salonu, kapalı yüzme havuzu, çocuk kreşi ve aile sağlığı merkezi bulunacak.

GÖREN: DÖNÜŞÜM BİR MİLLİ MÜCADELE MESELESİ

AK Parti İstanbul Milletvekili Seda Gören, kentsel dönüşüm çalışmalarının Türkiye için bir milli mücadele meselesi olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un öncülüğünde büyük bir dönüşüm seferberliği yürütüldüğünü belirten Gören, 'Yarısı Bizden Kampanyası kapsamında 394 bin bağımsız bölümün dönüşüm süreci yürütülüyor. İstanbul'da 1 milyonuncu konut yenileniyor. Türkiye genelinde ise 2,5 milyon yenilemeden bahsediyoruz. Bu rakamlar, yürütülen çalışmanın ne kadar büyük olduğunu ortaya koyuyor' dedi.

17 Ağustos ve 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden vatandaşları da anan Gören, 'Biz acımızı unutmadan; üreterek, değiştirerek, dönüştürerek ve daha iyisini yaparak yolumuza devam ediyoruz. Kaybettiğimiz canları rahmetle yâd ederken, aynı acıların bir daha yaşanmaması için çalışıyoruz. Bugün Arnavutköy'de dördüncü kentsel dönüşüm projesinin temelini atıyoruz' ifadelerini kullandı.

CANDAROĞLU: BİR BUÇUK YILDA 2 BİN BAĞIMSIZ BÖLÜMÜN SÜRECİNİ YÜRÜTÜYORUZ

Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu ise 17 Ağustos Marmara Depremi'nin yıl dönümünde kentsel dönüşümün önemini ifade ederek '17 Ağustos bizlere acı bir gerçeği hatırlatıyor. Depremle yaşamak zorundayız ancak insan hayatını tehdit eden depremin kendisi değil, dayanıksız ve tedbir alınmamış yapılardır. Deprem gerçeği kapımızdayken kaybedecek tek bir saniyemizin bile olmadığının farkındayız. Meselemiz insanımızın can güvenliğini korumak, güvenli ve dayanıklı yaşam alanları oluşturmak ve ilçemizi deprem risklerine karşı daha dirençli hale getirmek' diye konuştu.

Dönüşüm çalışmalarının hız kesmeden sürdüğünü belirten Candaroğlu, 'Yaklaşık 15 gün önce İmrahor'daki konutlarımızın temelini attık. Bugün de ARKENT eliyle yeni bir temel atma gerçekleştiriyoruz. Belediyemizin iştiraki ARKENT ile bir buçuk yıl içerisinde 2 bin bağımsız bölümün iş ve işlemlerini yürütüyoruz. İlçemizin dört bir yanında yeni projeleri hayata geçirerek hemşehrilerimizin hem yaşam kalitesini yükseltecek hem de güvenliğini sağlayacağız' dedi.

'2 BİN BAĞIMSIZ BÖLÜMÜN DÖNÜŞÜM SÜRECİNİ BAŞLATTIK'

Candaroğlu, '2019-2026 yılları arasında KİPTAŞ'ın Arnavutköy'de bir tane bile bağımsız bölümü dönüştürdüğünü görmedik. Biz bu tablo karşısında beklemek yerine sorumluluk aldık. Milyarlarca liralık bütçeye sahip KİPTAŞ'ın karşısında, bir buçuk yıl önce kurduğumuz ARKENT ile 2 bin bağımsız bölümün dönüşüm sürecini başlattık. Burada durmayacağız, ilçemizin dört bir yanında dönüşüme devam edeceğiz' diye konuştu.

17 Ağustos Marmara Depremi'nin yıl dönümünde gerçekleştirilen program, kentsel dönüşümün yalnızca yapıların yenilenmesi değil, can güvenliğini doğrudan ilgilendiren bir süreç olduğu mesajıyla tamamlandı. Konuşmaların ardından protokol üyeleri ve hak sahiplerinin katılımıyla ARKENT Aydur Park Evleri Kentsel Yenileme Projesi'nin temeli atıldı.