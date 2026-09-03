Taylan ERGÜN / İSTANBUL, (DHA) - ARNAVUTKÖY'de bir kişinin ticari araçla geldiği alana kasalar dolusu bozuk balık bıraktığı anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Aracın plakasından sürücüye ulaşan zabıta ekipleri, çevreyi kirlettiği gerekçesiyle şüpheliye 40 bin lira para cezası kesti.

Olay, Dursunköy Mahallesi'nde meydana geldi. Ticari araçla çayırlık alana gelen bir kişi, yanında getirdiği kasalarda bulunan çok sayıda bozuk balığı ve balık kasalarını araziye bıraktı. Çevreye bnir kişi tarafından kasalar dolusu balık bırakıldığını görenler ise yaşananları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Görüntüleri Arnavutköy Belediyesi'ne ulaştırılmasının ardından Trafik Zabıta ekipleri konuyla ilgili çalışma başlattı.

SÜRÜCÜNÜN KİMLİĞİ PLAKADAN TESPİT EDİLDİ

Cep telefonu görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelinin kullandığı ticari aracın plakasını belirledi. Plakadan yapılan incelemenin ardından sürücünün kimliği tespit edildi.Çevreyi kirlettiği belirlenen kişiye, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu kapsamında 40 bin lira para cezası kesildi. Sözkonusu ticari araç ise, Arnavutköy Belediyesi Zabıta Müdürlüğü merkezi önüne getirildi.

BALIKLARI ARAZİYE DÖKTÜĞÜ ANLAR KAMERADA

Olay sırasında kaydedilen cep telefonu görüntülerinde, ticari aracın çayırlık alanda bulunduğu, kasalar dolusu bozulmuş balığın araziye bırakıldığı ve bölgede çok sayıda balık ile kasanın bulunduğu görülüyor. Zabıta ekiplerinin tespit ettiği araç ve sürücü hakkında yapılan işlemler de görüntülere yansıdı. (DHA)