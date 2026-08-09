Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)- SÜPER Lig'in yeni ekiplerinden Arca Çorum FK, son olarak İstanbul Başakşehir'de forma giyen Berat Ayberk Özdemir ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Arca Çorum FK, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Kırmızı-siyahlı ekip, orta saha oyuncusu Berat Ayberk Özdemir'i kadrosuna kattığını duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, 'Kulübümüz, Milli futbolcu Berat Ayberk Özdemir ile 2+1 yıllık anlaşma sağlamıştır. Arca Çorum FK forması altında başarılı bir kariyer geçireceğine olan inancımızla, Berat Ayberk Özdemir'e hoş geldin diyor, yeni yolculuğunda üstün başarılar diliyoruz. Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur' ifadelerine yer verildi.

Gençlerbirliği altyapısında yetişen Özdemir, kariyerinde Hacettepe, Gençlerbirliği, Trabzonspor, Al-Ettifaq ve İstanbul Başakşehir FK formalarını giydi. Türkiye A Milli Takımı'nda da görev yapan 28 yaşındaki futbolcu, güçlü fiziği ve mücadeleci oyunuyla ön libero ve orta saha mevkisinde görev yapıyor.(DHA)