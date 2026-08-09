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Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, dinamik ısınmayla başladı. İdman, iki grup halinde yapılan topa sahip olma çalışmasının ardından çift kale maçla tamamlandı. Sarı-kırmızılı ekip, Çorum FK karşılaşmasının hazırlıklarına yarın saat 11.00'de yapacağı antrenmanla devam edecek.

İSTANBUL, (DHA)- GALATASARAY, Süper Lig'in ilk haftasında Çorum FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

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