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Beşiktaş, Hradec Kralove maçının hazırlıklarına yarın saat 10.30'da yapacağı antrenmanla devam edecek.

Siyah-beyazlı ekip, teknik direktör Vincenzo Italiano yönetiminde Nevzat Demir Tesisleri'nde antrenman gerçekleştirdi. Kondisyon ve taktik çalışması gerçekleştiren futbolcular, antrenmana ısınma koşularıyla başladı. İdman, 5'e 2 top kapma ve tam sahada yapılan taktiksel çalışmalarla tamamlandı.

İSTANBUL, (DHA)- UEFA Avrupa Ligi 3'üncü ön eleme turunda Hradec Kralove ile rövanş maçına çıkacak Beşiktaş, hazırlıklarına iki günlük iznin ardından başladı.

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