ANKARA, (DHA)- TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayında ücretli çalışan sayısının önceki yıla göre yüzde 2,5, önceki aya göre ise yüzde 1 arttığını duyurdu.

TÜİK, haziran ayına ilişkin ücretli çalışan istatistiklerini açıkladı. Buna göre; sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı 2026 haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,5 arttı. Ücretli çalışan sayısı bir önceki yılın aynı ayında 15 milyon 932 bin 665 kişi iken, 2026 yılı haziran ayında 16 milyon 334 bin 751 kişi oldu. Ücretli çalışan sayısı, yıllık olarak sanayi sektöründe yüzde 1,1 azaldı, inşaat sektöründe yüzde 7,1 arttı ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 3,5 arttı.

Ücretli çalışan sayısı haziran ayında bir önceki aya göre de yüzde 1 arttı. Ücretli çalışanlar aylık olarak sanayi sektöründe yüzde 0,9, inşaat sektöründe yüzde 2 ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 0,8 arttı. (DHA)