Murat ÖZELCİ/KARABÜK, (DHA)- KARABÜK'te köyde elektrik arızasını onarırken akıma kapılan enerji dağıtım şirketi çalışanı Olcay Özaltın (33) hayatını kaybetti.

Olay, gece saatlerinde merkeze bağlı Kahyalar köyünde meydana geldi. Enerji dağıtım şirketinde görevli Olcay Özaltın, elektrik hattındaki arızayı onarmak için köye gitti Özaltın, çalışma sırasında akıma kapıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Özaltın, sağlık ekiplerinin tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)