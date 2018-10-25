NEW YORK (AA) - ABD'nin Kentucky eyaletinde silahlı saldırı sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

Jeffersontown Polis Şefi Sam Rogers, yaptığı açıklamada, bölgede bir markette silahlı saldırı olayının yaşandığını belirtti.

Rogers, saldırganın marketin içindeki bir kişiye doğru ateş ettiğini, ardından dışarı çıkarken karşısına çıkan bir kadını ve park alanındaki bir erkeği vurduğunu ifade etti.

Marketin içindeki kişinin olaydan yara almadan kurtulduğunu aktaran Rogers, diğer iki kişinin ise yaşamını yitirdiği bilgisini paylaştı.

Rogers, saldırganın gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü duyurdu.