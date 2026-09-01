Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde Suriyeli Yezen El Cuma'nın (10) gölette cansız bedeni bulundu.

Olay, dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Baştuğ Mahallesi'nde meydana geldi. Evlerinin önünde oynayan Yezen El Cuma bir süre sonra ortadan kayboldu. Durumu fark eden ailesi, çevrede arama yaparken, ihbar üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, çocuğun bulunması için gölet çevresinde ve suda arama çalışması başlattı. Yapılan aramalarda Yezen El Cuma'nın cansız bedenine ulaşıldı. Sudan çıkarılan Yezen'in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Viranşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)