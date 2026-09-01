Eda KOÇ-Ali Oğulcan ARSLAN/ANKARA, (DHA)- YARGITAY Başkanı Ömer Kerkez başkanlığındaki heyet, '2026-2027 Adli Yıl' açılışı nedeniyle Anıtkabir'i ziyaret etti.

Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez ve beraberindeki Yargıtay üyeleri, Aslanlı Yol'dan yürüyerek Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine geldi. Kerkez, mozoleye çelenk bıraktıktan sonra, heyet saygı duruşunda bulundu. Kerkez ve beraberindeki heyet, Anıtkabir'in merdivenlerinde hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti. Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Kerkez, deftere şunları yazdı:

'Aziz Atatürk, ömrünüzün neredeyse tamamını ülkemiz için harcadınız. Cumhuriyetimizi kurana kadar büyük zorluklara, büyük zaferler kazandınız. Daha sonra da hiçbir şahsi çıkar gözetmeden devletiniz için son nefesinize kadar mücadele ettiniz. Bizlere emanet ettiğiniz bu ülkede adalet hizmetlerini en güzel şekilde sunmaya kararlılıkla devam edeceğimize söz veriyoruz. Yargıtay olarak sizi rahmet ve minnetle yad ediyoruz.' (DHA)