Behçet DALMAZ-Orhan AŞAN/VAN, (DHA)- VAN&ın Edremit ilçesinde 2 çocuk babası Köksal Bayram'ın (48), 12 yaşında televizyon izlerken başlayan bağlama tutkusu mesleğe dönüştü. Kurduğu atölyede 25 yıldır farklı ağaçlardan el yapımı bağlamalar üreten Bayram, Almanya, Fransa, İngiltere ve Rusya gibi ülkelerden de özel sipariş aldığını söyledi.

İlk bağlamasını 12 yaşında televizyon izlerken ilgi duyup, o dönem ceviz ağacından yapan Köksal Bayram'ın bu tutkusu mesleğe dönüştü. Bayram, kurduğu atölyede başta Artvin'in Borçka ilçesinden getirdiği ladin ağacı olmak üzere çeşitli ağaçlardan el yapımı bağlamalar üretiyor. Bağlama üretirken müziğe olan ilgisi de artan Köksal Bayram, gelen davetler üzerine uzun yıllar düğünlere gidip, hem ürettiği bağlamayı çaldı hem de bestelediği şarkıları seslendirdi.

'ZAMANLA BU İŞE GÖNÜL VERDİM'

Bayram, çocukluk yıllarında başlayan merakının zamanla tutkuyla dönüştüğünü belirterek, 'Televizyonda gördüğüm bağlamadan esinlenerek ilk sazımı ceviz ağacından yapmıştım. Hevesli olduğum için ilk yaptığım bağlamada ezgileri çıkarmaya başladım. Zamanla bu işe bayağı gönül verdim ve kendimi geliştirdim. Bağlamaların hangi ağaçtan yapıldığını araştırdım. Araştırmalarım sonucunda yaklaşık 25 yıldır bağlama imalatı yapıyorum. Daha önce atölyem Van merkezdeydi, sonra Edremit ilçesine taşındım' dedi.

'KİŞİYE ÖZEL ÇALIŞIYORUM'

Atölyesinde tamamen el emeğiyle bağlama ürettiğini belirten Köksal Bayram, müşterilerinin istediği ses ve ağaç kalitesine göre özel üretim yaptığını söyledi. Genellikle ithal ağaçlar kullandığını ifade eden Bayram, 'Artvin-Borçka'dan temin ettiğim ladin ağacını bağlamanın ses tahtasında kullanıyorum. Bağlamanın tekne kısmındaki diğer malzemeleri de yıllardır çalıştığım firmalardan temin ediyorum. Kişiye özel, sipariş üzerine çalışıyorum. İşimi kaliteli yaptığım için ister istemez kaliteli müzisyenler de beni buluyor. Almanya, Fransa, İngiltere ve Rusya gibi ülkelere gönderdiğim özel siparişler var' diye konuştu.

İLK TEŞVİK EDEN ÖĞRETMENİ

Müziğe olan ilgisini de sürdüren Köksal Bayram, uzun yıllar düğünlerde sahne aldığını belirterek, 'Hiç unutmam, ilkokul çağlarında Çetin Hocam vardı. Müzik dersime girerdi. İlk sahneye çıkmama sebep olan da Çetin Hocam olmuştu. Bana sesimin güzel olduğunu söylemişti. Ben de bağlama üretiminden sonra düğünlere giderek hem bağlama çaldım hem şarkılar söyledim. Sonraki yıllarda TRT'deki bazı müzik programlarında sahne aldım. Ağaçla uğraşmam bana ayrı bir mutluluk veriyor. Enstrümanın dışında ağaçlar ile uğraşmak insana ayrı bir keyif verir. Ağaç çok iyi bir dosttur, insanoğlu gibi değil. Ağaç iki kere ölür. Bir kökünden kesildiği zaman, bir de suyu çekildiği zaman. Bu işi severek yapıyorum' ifadelerini kullandı.

EDREMİT İÇİN TÜRKÜ BESTELEDİ

Müzik çalışmalarının yanı sıra Van'ın Edremit ilçesi için de beste yaptığını söyleyen Bayram, 'Türkünün sözleri çok güzel. Edremit'te olan görselleri ve burada yetişen meyvelerle ilgili bazı sözler var. Amacım Edremit ilçesini tanıtmak' dedi.

'BAĞLAMA ÇOK İYİ BİR ÖĞRETMEN, İYİ BİR DOST'

Bağlamanın yalnızca bir müzik aleti olmadığını, aynı zamanda bir kültürü taşıdığını ifade eden Köksal Bayram, enstrümanın Orta Asya'dan gelen köklü bir geçmişe sahip olduğunu söyledi. Bayram, 'Bağlama çok iyi bir öğretmendir, iyi bir dosttur, iyi bir arkadaştır. Ondan her şeyi alabilirsin, yeter ki sen sadık ol. Bağlama ile her türlü müziği çalabilirsin. Her evde muhakkak bir enstrümanın olması gerekir. Enstrüman çalan insanların, bana göre zekası farklıdır. İnsanın sabrını geliştirir. Bağlama sayesinde farklı kültürlerle ve farklı insanlarla da tanışıyorsun' diye konuştu. (DHA)