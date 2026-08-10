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Assam Eyaleti Başbakanı Himanta Biswa Sarma ise sanal medya hesabından paylaşımında, eyaletin 25 bölgesinde 1,1 milyondan fazla kişinin sellerden etkilendiğini aktardı.

Hindistan basını, Assam Eyaleti Afet Yönetim İdaresi'nin (ASDMA), şiddetli yağış ve sellere ilişkin açıklama yaptığını duyurdu. Açıklamada, eyalet genelindeki sellerde son 24 saatte 2 kişinin daha hayatını kaybettiği belirtildi. Böylece eyalette yaşamını yitirenlerin sayısı 100'e yükseldi.

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