Furkan KAVUKLU/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'nin Talas ilçesinde bir sitede güvenlik görevlisi olan Bilge Gürbüz, yaklaşık 1 yıl önce başvurduğu Kayseri Şehir Hastanesi Obezite Merkezi'nde 120 kilodan 87 kiloya düştü. Gürbüz (33), 'Ben obezite merkezine başladığımda 120 kiloydum. Şu anda 87 kiloyum. Toplamda 33 kilo verdim. Henüz bitmedi. Hala vermeyi düşünüyorum. Hedefim 65-70 kilo olabilmek' dedi.

Talas ilçesinde bir sitede güvenlik görevlisi olarak çalışan Bilge Gürbüz, fazla kiloları nedeniyle Kayseri Şehir Hastanesi'ne başvurdu. Bacak ağrısı, nefes darlığı, uyku düzensizliği çeken Gürbüz'e, yapılan tetkikler sonucunda uygun diyet ve tedavi programı uygulandı. Bilge Gürbüz, yaklaşık 1 yılın sonunda uygulanan programla 120 kilodan 87'ye düştü. Yaşadığı süreci anlatan Gürbüz, 'Obezite bölümüne gelmemi kendi doktorum önerdi. Burada kilo verme ile ilgili çok başarılı hikayeler olduğunu duydum. O şekilde geldim. Yaklaşık, bir yıldır kilomdan çok rahatsızdım. Gerçekten çok rahatsız ediyordu. Yaşam kalitemi çok fazla etkiliyordu. Artık nefes almakta dahi güçlük çekiyordum. Yol yürümekte güçlük çekiyordum. Uykuda zorlanıyordum. Yani kalitesiz bir uyku uyuyordum. Tamamen hayat çok kötüydü. Her yönden kötüydü. Kilom çok fazlaydı' diye konuştu.

'HEDEFİM 65-70 KİLO OLABİLMEK'

Oturarak çalıştığı için kilo aldığını aktaran Bilge Gürbüz, 'İki seneye yakındır güvenlik görevlisi olarak oturarak masa başında çalışmaya başlayınca hareketsiz bir yaşamdan dolayı sanırım biraz da stres, uykusuzluk kaynaklı çok fazla kilo almaya başladım. Bacaklarım şişmeye başladı. Ben özellikle bacaklarım şiştiği için onun ağrısından dolayı doktora gitmek istedim. Birazcık kilo vermemi önerdi. Baktım kilo vermezsem gittikçe kötüye gidiyor. Sağlığım, uykum, yürümek, her şeyim kötüye gidiyor. Anladım ki bu iş kilo vermeden olmayacak. O yüzden kilo vermek istedim. Oradan başlamak istedim. Ben obezite merkezine başladığımda 120 kiloydum. Şu anda 87 kiloyum. Toplamda 33 kilo verdim. Henüz bitmedi. Daha vermeyi düşünüyorum. Hala devam ediyoruz. Hedefim, boyum 1.70. En azından boyumla birlikte 65-70 kilo olabilmek' ifadelerini kullandı.

'BİR İNSAN HER İSTEDİĞİNİ YERSE, HER İSTEDİĞİNİ GİYEMEZ'

İnsanların internetteki programlara göre diyet vermeye çalışmamaları gerektiğini söyleyen Gürbüz, 'Hekimlerimiz gerçekten bu işi ehliyle yapıyorlar. Kesinlikle bilirkişiye, bu merkeze de gelebilirler. Gelip burada doktordan yardım alarak ve doktorların talimatlarına, diyetisyenin talimatlarına kesinlikle uyarak yol izledikleri zaman yüzde 100 sonuç alınıyor. Benim tavsiye edebileceğim şey bir söz vardır. Bir insan her istediğini yerse her istediğini giyemez. İdeal kiloda olmak inanın her yemekten daha lezzetli. Zayıflamak her yemekten daha lezzetli. Kilo verdikten sonra kazanılan o öz güven, farklı bakış açısı, daha kaliteli uyku uyumak, daha rahat nefes almak yani insanın bedeni de gençleşiyor, ruhu da gençleşiyor gerçekten' dedi.

'OBEZİTE MERKEZİ, BİRÇOK DİSİPLİNİN BİRLİKTE ÇALIŞTIĞI BİR MERKEZ'

Kayseri Şehir Hastanesi Endokrinoloji bölümünden Prof. Dr. Yasin Şimşek ise şöyle konuştu:

'Obezite merkezimizi açtık. Obezite merkezi, birçok disiplinin beraber çalıştığı bir merkez. Çünkü obezite multisistemik bir hastalıktır. Kronik bir hastalıktır. Birçok yeri ilgilendirir. Obezitenin psikolojik tarafları da vardır. Diyet tarafı da vardır. Tedavi tarafı da vardır. Bunların hepsinin birlikte yapılması gerekiyor. Biz de böyle bir kombine obezite merkezi açtık. Kayseri Şehir Hastanemize kazandırıldı. Biz burada obezite hastalarını sadece endokrin olarak görmüyoruz. Diyetisyenimiz görüyor. Psikoloğumuz görüyor. Gerekirse yine aynı bina içinde spor ekibimiz var. Onlara yönlendiriyoruz. Orada yine egzersiz tedavilerini görüyorlar. Bu şekilde hastalarımız fayda görüyorlar.'

'OBEZİTE OLAN HASTALARIMIZI MERKEZİMİZE BEKLİYORUZ'

Bilge Gürbüz'ün de kilo verme sürecine değinen Şimşek, 'Diyet ve spora rağmen kilo verememe şikayeti vardı ama burada çok disiplinli yaklaşımla birlikte hastamızı istediğimiz kilolara getirebildik. Kayseri'de obezite olan hastalarımızı merkezimize bekliyoruz. Hastalarımız direkt obezite merkezimize gelebilirler. Randevusuz şekilde kabul ediyoruz. Obezite, çağımızın pandemisi. Obezite, kanser dahil diyabet, hipertansiyon, karaciğer yağlanması, siroz gibi o kadar çok hastalığa yol açıyor ki. Bunun tedavi edilmesi aslında birçok hastalığın birden tedavi edilmesini getiriyor. Obezite o nedenle çok önemli. Maalesef ülkemizde obezite konusunda yüzde 35'lere varan seviyedeyiz. Bu Avrupa'nın da çok ilerisinde bir seviye. Biz bu obezite seviyesini düşürürsek aslında birçok hastalığa ve birçok kişinin sosyal hayatına da fayda etmiş olacağız' dedi.(DHA)