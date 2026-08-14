Mikail KARAMAN / ANKARA,(DHA)- SÜPER Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, deneyimli orta saha oyuncusu Salih Uçan'la anlaştığını açıkladı.

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren başkent temsilcisi, son olarak Beşiktaş forması giyen Salih Uçan'ı kadrosuna kattı. Kırmızı-siyahlılar, 32 yaşındaki orta saha oyuncusu ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Futbol kariyerine Marmaris Belediye ve Bucaspor altyapılarında başlayan Salih Uçan, profesyonel olarak Bucaspor, Fenerbahçe, Roma, Sion, Empoli, Alanyaspor, Başakşehir FK ve Beşiktaş takımlarında görev yaptı. Geçen sezon Beşiktaş formasıyla Süper Lig'de 19, Türkiye Kupası'nda ise 4 karşılaşmada sahaya çıkan Uçan, kupa mücadelesinde 1 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.