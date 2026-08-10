Fatih YILMAZ/ REŞADİYE(Tokat), (DHA)- TOKAT'ın Reşadiye ilçesinde otomobilin TIR'a arkadan çarptığı kazada, otomobil sürücüsü Nihat Baykal (52) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, saat 17.35 sıralarında Reşadiye ilçesi D-100 kara yolu Umurca köyü mevkisinde meydana geldi. Abbas Baha Uçar (25) yönetimindeki 34 FZZ 772 plakalı çekici ve 61 K 11051 dorse plakalı TIR'a, aynı istikamette seyir halinde olan Nihat Baykal idaresindeki 34 AND 849 plakalı otomobil arkadan çarptı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan otomobil sürücüsü Nihat Baykal, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Reşadiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Baykal, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)