ANKARA, (DHA)- AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, '10 Ağustos 2014'te, milletimiz Cumhurbaşkanını ilk kez doğrudan kendi oylarıyla seçti. Vesayetin sona ermesi ve siyasi iradenin kurumsallaşması için 10 Ağustos çok önemli bir imzadır' dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, '10 Ağustos 2014'te, milletimiz Cumhurbaşkanını ilk kez doğrudan kendi oylarıyla seçti. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, siyasi tarihimizde halk tarafından doğrudan seçilen ilk Cumhurbaşkanı oldu. Cumhurbaşkanımızın bu şekilde doğrudan millet iradesiyle seçilmesi Türkiye'deki pek çok tartışmayı sona erdirdi. Vesayetin sona ermesi ve siyasi iradenin kurumsallaşması için 10 Ağustos çok önemli bir imzadır' dedi. (DHA)