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Kayseri'de otomobilin tarlaya devrildiği kazada hayatını kaybeden Ünsal Demir ile oğlu Ali Demir'in otopsi işlemleri tamamlandı. Baba ile oğlunun cenazesi ailesi tarafından teslim alınarak Bünyan ilçesine bağlı Ekinciler Mahallesi'ne getirildi. Baba ile oğlunun cenazeleri, kılınan namazın ardından mahalle mezarlığında yan yana toprağa verildi.

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