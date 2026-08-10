İSTANBUL, (DHA)- Sultangazi Belediyesi, yaz dönemi Kur'an kursunda eğitim gören öğrencileri ders sonrası sportif aktivitelerle buluşturuyor. Hayırlıoğlu Camii'nde ders gören öğrencileri ziyaret eden Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, öğrencilerin sportif etkinliklerine ortak oldu.

Sultangazi Belediyesi, camilerde gerçekleşen yaz dönemi Kur'an Kursları eğitimlerinde öğrenciler için farklı sportif etkinlikler hazırlandığını duyurdu. Ders aralarında sportif faaliyetlerle uğraşan öğrenciler, eğitimlerine spor molası veriyor.

BAŞKAN DURSUN'DAN ZİYARET

Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, camiyi ziyaret ederek öğrencilerle sohbet etti. Dursun'a AK Parti İlçe Başkanı İmdat Kamacı da eşlik etti.

SPORTİF FAALİYETLER YÜZLERİ GÜLDÜRDÜ

Belediyenin öğrenciler için özel olarak hazırladığı sportif faaliyetlere de eşlik eden Dursun, çocukların eğlencesine ortak oldu. Etkinlik sonunda öğrencilere dondurma ikram eden Dursun, sonrasında öğrencilerle birlikte hatıra fotoğrafı çekildi.

'SPOR HAYATIN BİR PARÇASI'

Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, '2026 Spor Şehri olarak çocuklarımızı spora yönlendirmek için elimizden geleni yapıyoruz. Sporu hayatlarının bir parçası haline getirmek için ilçemizde hummalı bir çalışma yürütüyoruz. 'Her zaman, herkes için, her yerde spor' sloganımızla çeşitli etkinlikler düzenliyor, çocuklarımızı spora teşvik ediyoruz. Yaz dönemi Kuran Kurslarına katılan çocuklarımıza yönelik bir etkinlik düzenleyelim istedik. Yaz sonuna kadar camilerimizde eğitim gören çocuklarımıza yönelik sportif etkinliklerimizi düzenlemeye devam edeceğiz. Böylece hem sportif etkinliklerden keyif almalarını sağlıyoruz hem de arkadaşlarıyla beraber unutamayacakları bir gün geçirmelerine katkıda buluyoruz' dedi.