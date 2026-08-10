Efe Mandıracı: Çocukluğumda hayalini kurduğum formayı giyeceğim

'Milli takımdan davet geldiğinde her zaman oradayız'

Mehmet Saruhan Cibara: Galatasaray taraftarının daha fazla ilgi göstermesini rica ediyorum

Ömer Sarıgül: Voleybolda güzel işler yapıyoruz

Ulaşcan ÖZER / İSTANBUL,(DHA)- GALATASARAY Erkek Voleybol Takımı'nda 24 yaşındaki milli voleybolcu Efe Mandıracı ile 2 yıllık sözleşme imzalandı. Mandıracı için RAMS Park'ta düzenlenen imza törenine Galatasaray Başkan Yardımcısı Mehmet Saruhan Cibara, yönetim kurulu üyesi Ömer Sarıgül, Efe Mandıracı ve basın mensupları katıldı.

Kendisi için duygusal bir anlaşma olduğunu belirten Efe Mandıracı, 'Galatasaray'da oynayacak olmaktan mutluyum. Bu imza ile hayallerime 1 adım daha yaklaşacağım. Elimizden gelenin en iyisini yapacağımızdan taraftarımızın hiç şüphesi olmasın. Benim için çok duygusal bir imza olacak. Bugün çocukluğumda hayalini kurduğum formayı giyeceğim. Umarım Galatasaray'a yaraşır şekilde sezonu kupalarla kapatırız' ifadelerini kullandı.

'MİLLİ TAKIMDAN DAVET GELDİĞİNDE HER ZAMAN ORADAYIZ'

Yaşadığı sakatlıkla ilgili bilgiler veren milli voleybolcu, 'İtalya'dan döndükten sonra talihsiz bir rahatsızlık yaşadım. Şu anda gayet iyi durumdayız. Hala bazı fiziksel problemlerim var. Hem milli takım hem de kulüp fizyoterapistleriyle gidermeye çalışıyoruz. Milli takımdan davet geldiğinde her zaman oradayız' diye konuştu.

'HER ZAMAN HAYALLERİNİN PEŞİNDEN GİDEN BİRİ OLDUM'

Taraftarı olduğu kulüpte kupa kazanma hayali olduğunu söyleyen Efe Mandıracı, 'Bir yanım her zaman Galatasaray'dan yanaydı. Mehmet Başkanımız beni aradıktan sonra onunla güzel bir konuşma gerçekleştirdik. Ben başkana 'Avrupa şampiyonu olmak istiyorum' diyordum, İtalya'da kupa kazanarak bu hayalimi gerçekleştirdim. Taraftarı olduğum kulüpte kupa kazanmak hayalim de var. Her zaman hayallerinin peşinden giden biri oldum. Buradaki kariyerimde kupalar kazandırmak istiyorum' ifadelerini kullandı.

ÖMER SARIGÜL: VOLEYBOLDA GÜZEL İŞLER YAPIYORUZ

Sarı-kırmızılı kulübün her branşta büyük adımlar attığını söyleyen Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Sarıgül, 'Onun, bugün burada çocukluk aşkına kavuştuğu anlara tanıklık etmek bizim için de büyük bir mutluluk. Mehmet başkanın önderliğinde voleybolda güzel işler yapıyoruz. Galatasaray'ın her branşında geleceği dair büyük adımlar atılıyor. Bunlara şahitlik yapmak benim için gurur. Efe kardeşimizin çocukluk aşkına, Galatasaray'a kavuşması dönüm noktası olacak. Bu sezon ve ilerleyen sezonlarda bunu göreceğiz' diye konuştu.

MEHMET SARUHAN CİBARA: GALATASARAY TARAFTARININ DAHA FAZLA İLGİ GÖSTERMESİNİ RİCA EDİYORUM

Galatasaray taraftarlarından amatör branşlara daha fazla ilgi göstermesini isteyen Galatasaray Başkan Yardımcısı Mehmet Saruhan Cibara, 'Arazinin yapısı ve şu anki zorluklarla 2 senede bitiremeyeceğiz. İlk önce idari ve basketbol salonunu bitireceğiz. Yolun yönü değişecek. Girişler değişecek. O yüzden orası daha süre alacak. Tam hızla devam ediyoruz. 2028 yılına kadar basketbol salonunu bitirmek istiyoruz. NBA Avrupa'ya da en büyük adayız. Tribün çalışmasında bugün basketbolu bitirdik, voleybola başlayacağız. Geçen sene uygun fiyatlı yapmamıza rağmen az sayıda taraftar geliyordu. Bu sene de daha uygun bilet fiyatı yapacağız. Türkiye'de bütün kupaları hedef olarak koyan takıma taraftarın daha çok ilgi göstermesi gerekiyor. Daha da özendirici şeyler yapacağız. Daha da talep gelmezse kulübün yapacağı bir şey yok. Galatasaray taraftarının daha fazla ilgi göstermesini rica ediyorum' ifadelerini kullandı.