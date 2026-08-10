Metin DEĞİRMENCİ/YEŞİLHİSAR (Kayseri), (DHA) - KAPADOKYA'nın giriş kapısı olarak bilinen Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesine bağlı Soğanlı Vadisi, bağımlılıkla mücadele ve sağlıklı yaşam farkındalığı kapsamında anlamlı bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Kayseri Valiliği öncülüğünde kurulan Erva Spor Okulları'ndan 50 kişilik grup ile pedal çeviren sporcular, Soğanlı Vadisi ve Avla Kanyonu'nu gezerek hem spora hem de Türkiye'nin kültürel mirasına dikkat çekti.

Kayseri Valiliği'nin öncülüğünde yürütülen 'Yeşil Pedallar Sağlık İçin Dönüyor' projesi kapsamında gençleri ve sporseverleri bir araya getiren tur, Yeşilhisar ilçesindeki Soğanlı Vadisi'nde gerçekleşti. Sıcak hava balonları, bez bebekleri, tarihi kiliseleri ve doğal güzellikleriyle bilinen Soğanlı Vadisi, Avla Kanyonu boyunca pedal çeviren ekip, gençleri zararlı alışkanlıklardan uzak tutmayı hedefliyor. Yeşilay ERVA Spor Kulübü öğrencileri ve Kayseri Bisiklet Topluluğu'nun katıldığı etkinlikte, bağımlılıkla mücadele mesajı verildi.

'TEK AMACIMIZ BAĞIMLILIKLARA KARŞI SAVAŞ AÇMAK'

Projenin amacını aktaran Pedalla Kayseri Bisiklet Topluluğu Başkanı Emre Ercan (45), 'Kayseri Valiliği ile birlikte şehrimizin gidilemeyen noktalarına gençlerle beraber ilerliyoruz. Bu gençleri yanımıza almamızın, ağabeylik yapmamızın en büyük nedeni onların yanında olabilmektir. Sayın Valimizle birlikte bütün bağımlılıklara karşı bir mücadelemiz var. Bütün şehir şu anda buna odaklanmış durumda. Gençlerle beraber Kayseri'nin görülmemiş yerlerine, duyulmamış beldelerine gidiyoruz. Bu seferki durağımız Soğanlı Vadisi ve Avla Kanyonu oldu. Temel amacımız bağımlılıkla mücadele etmek ve bütün Türkiye'nin gençlerimizi aynı bu şekilde kanatlarının altına almasını sağlamaktır' dedi.

'1,5 YILDIR İLAÇLARIMI KESTİM'

Etkinlikte 50 yıldır bisiklet kullanan ve 68 yaşında olmasına rağmen 900 kilometrelik rotaları tamamlayan Ali Kemal Çelebi ise gençlere ve akranlarına spor yapma çağrısında bulundu. Sporun yaşı olmadığını ve sağlığa büyük katkı sağladığını belirten Çelebi şu ifadeleri kullandı:

'Yaklaşık 50 yıldır bisiklet sürücüsüyüm. Son 20 yıldır ise uzun tur bisikletçiliği yapıyorum. Çok yakın zamanda Darende, Erzincan, Kemaliye, Sivas, Divriği, Gürün ve Pınarbaşı üzerinden yaklaşık 900 kilometre yaptık. Kısmet olursa bu yaz Aksaray-Kırıkkale turlarını planlıyoruz. 68 yaşındayım. Üzerimde konulmuş tansiyon ve şeker teşhisi vardı ancak son 1,5 yıldır spora ciddi ağırlık verdiğim için bu ilaçları dahi kestim. Sağlığa inanılmaz bir faydası var. Sporun yaşı yoktur. 12'sinden 70'ine kadar yeter ki yürür olalım.'

Türkiye'nin coğrafi zenginliklerinin tanıtılması gerektiğine de değinen Ali Kemal Çelebi, gençlerin yurt dışı yerine ülke içindeki kültürel mirası keşfetmesi gerektiğini vurgulayarak, spora ve bölge turizmine katkılarından dolayı Kayseri Valiliği'ne teşekkür etti. (DHA)