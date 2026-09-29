Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA'da düzenlenecek olan TEKNOFEST öncesi kente gelen BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, festival alanındaki hazırlıkları inceledi. Bayraktar, incelemelerin ardından kendisini karşılayanlarla etkinlik için bestelenen türkü eşliğinde halay çekti.

30 Eylül-4 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek TEKNOFEST Güneydoğu için kentte hazırlıklar sürerken, BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar Şanlıurfa'ya geldi. Bayraktar, havalimanına gelir gelmez TEKNOFEST kapsamında hazırlanan alanlarda incelemelerde bulundu. Festival öncesi yürütülen çalışmaları yerinde inceleyen Bayraktar, yetkililerden hazırlıklar hakkında bilgi aldı.

İncelemelerin ardından Selçuk Bayraktar için Şanlıurfa'ya özgü karşılama da yapıldı. Şanlıurfalı ekiplerin TEKNOFEST için bestelediği türkü eşliğinde Bayraktar, ekiple birlikte halay çekti.