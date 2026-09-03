Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA'da zabıta ekiplerinin dilencilere yönelik denetimleri sırasında İran uyruklu kişinin üzerinden 60 bin TL çıktı. Dilencilik yaptığı gerekçesiyle 3 bin 700 TL idari para cezası uygulanan İranlı, sınır dışı edildi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, kent merkezinde vatandaşların duygularını istismar ederek dilencilik yapanlara yönelik çalışma başlattı. Ekipler, Divan Yolu Caddesi'nde gerçekleştirilen denetimde İran uyruklu kişiyi dilencilik yaparken yakaladı. Zabıta Daire Başkanlığı Hizmet Binasına götürülen kişinin üzerinde 60 bin TL bulundu. İsmi açıklanmayan kişiye 3 bin 700 TL idari para cezası uygulandı. İşlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilen İranlının sınır dışı edildiği öğrenildi. (DHA)