İSTANBUL, (DHA) - SANCAKTEPE Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan ve kısa süre önce vefat eden Sancaktepe Belediye Meclis Üyesi Abdülhamit Bali'nin adını taşıyan spor parkı, düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Emek Mahallesi, Resim Sokak adresinde hayata geçirilen proje ile bölgedeki spor alanlarına olan ihtiyaca çözüm sunmayı hedefliyor. Toplam 2 bin 510 metrekare alan üzerinde projelendirilen spor parkı; futbol, basketbol ve voleybol sahalarının yanı sıra vatandaşların keyifli vakit geçirebileceği yürüyüş yolları ve dinlenme alanlarından oluşuyor.

Sancaktepe halkının sporla iç içe bir yaşam sürmesi amacıyla tasarlanan park ile aynı zamanda merhum Abdülhamit Bali'nin ismini yaşatarak ilçeye kalıcı bir değer katmak hedefleniyor.

'ABDÜLHAMİT BALİ YOL ARKADAŞIMIZDI, ONDAN RAZIYDIK'

Açılış töreninde konuşan Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin, 'Açılışımızı yaparken sevinçliyiz ama bir taraftan da hüzünlüyüz. Benim güzel kardeşim, yol arkadaşım Abdülhamit Bali'yi amansız bir hastalık nedeniyle kaybettik. Ailesi, akrabaları, hemşerileri ve komşuları burada; biz ondan razıydık. Allah ondan razı olsun, bizimle çok mücadele etti, emek verdi. Allah nasip etti kazandık ama hastalığı çıktı. En son nisan ayı belediye meclisine gelmişti. Daha 4 ay oldu ne yazık ki kaybettik. Yol arkadaşımızın ismini yaşadığı, hayatını geçirdiği, çocuklarını büyüttüğü mahalledeki bir parka vermenin gururunu yaşıyoruz' dedi.

'YAŞAM ALANLARI OLUŞTURUYORUZ'

Farklı mahallelerde spor parkı yapımlarının sürdüğünü söyleyen Yeğin, 'İyi insandı, Allah mekanını cennet eylesin. Ailesine sabır versin. Şimdi de çocuk seslerinin olduğu bu parkta ismi sonsuza kadar yaşayacak. Bugün açılışını yaptığı yer sadece spor parkı değil; ilçenin farklı noktalarında da böyle projeler yaparak aslında yaşam alanları oluşturuyoruz. 750 metresini aile sağlığı merkezi olarak ayırdık. Açılışını önümüzdeki ay sayın vali ve kaymakamımızın katılımıyla yapacağız. Yine Yuvamız Sancaktepe kreşimizi yaptık. 80 öğrenci olacak, inşaat çalışmalarını bitirdik. 1 Eylül'de eğitim öğretim faaliyetlerine başlamış olacağız. Spor alanlarımızı da yaptık. Sancaktepe'nin farklı mahallelerinde bu çalışmalardan yapıyoruz. Göreve geldiğimizden bugüne 12 tane kreş, 12 spor parkı, 7 tane de aile sağlığı merkezi açtık. Şu anda yapımı devam eden spor parklarımız da var' diye konuştu.