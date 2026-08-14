RUSYA, (DHA) - RUSYA Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, uzun vadeli ve güvenilir bir çözüm planı olmadan Ukrayna ile derhal bir ateşkes yapmayı kabul etmeyeceklerini bildirdi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya Devlet Televizyon ve Radyo Yayın Kurumu'na (RTR) verdiği mülakatta, Ukrayna ile olası bir ateşkes sürecine ve ABD'nin ara buluculuk çabalarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Uzun vadeli ve güvenilir bir çözüm planı ortaya konulmadan Ukrayna ile acil bir ateşkes anlaşmasına sıcak bakmadıklarını vurgulayan Lavrov, mevcut temas hattında duramayacaklarını ve böyle bir adımın Rusya'nın tarihine ihanet olacağını ifade etti.

ABD'nin olası ara buluculuk girişimlerini de değerlendiren Lavrov, ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve damadı Jared Kushner ile diyaloğa açık olduklarını belirtti. Lavrov, 'Eğer gelirlerse, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kendilerini bir kez daha kabul etmeye hazır olduğunu biliyorlar' diye konuştu.

Öte yandan, Washington yönetiminin tutumuna karşı temkinli olduklarını dile getiren Lavrov, ABD'nin yaklaşımını 'çelişkili' olarak nitelendirdi. Lavrov, ABD'nin bir yandan Moskova tarafından kabul edilen barış teklifleri sunduğunu, diğer yandan Rus petrol devlerine yaptırım uygulayarak ara buluculuk konusunda tutarsızlık sergilediğini, aynı zamanda Ukrayna'yı silahlandırmaya ve istihbarat sağlamaya devam ettiğini kaydetti.