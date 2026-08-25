Bunlar da ilginizi çekebilir

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)

Kaza, sabah saatlerinde Akıncılar ilçesi Sıyrındı köyünde meydana geldi. E.I. 'ya ait 58 SA 829 plakalı traktör, park halindeyken hareket edip, yolun alt kısmında bulunan tek katlı evin duvarına çarparak, yıktı. Kazada odada bulunan İkra I. yaralandı. İhbarla adrese jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. İkra I., sağlık ekibinin müdahalesini ardından Akıncılar Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://www.avrupagazete.co.uk dışındaki bir siteye yönlendiriyor.