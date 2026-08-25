Selda Hatun TAN/KOCAELİ, (DHA)- KOCAELİSPOR-Amedspor maçı sırasında ev sahibi takımın tribününde yaşanan olaya ilişkin 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçundan soruşturma başlatıldı. 5 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı, Turka Kocaeli Stadyumu'nda 24 Ağustos'ta oynanan Kocaelispor-Amedspor karşılaşmasında yaşanan olaylara ilişkin açıklama yaptı. Başsavcılıktan yapılan açıklamada, 'Turka Kocaeli Stadyumu'nda Kocaelispor Futbol Kulübü ve Amedspor Futbol Kulübü arasında 24.08.2026 tarihinde oynanan müsabakanın öncesinde, Kocaelispor taraftarlarının bulunduğu tribünlerde sarı poşet sallamak suretiyle rakip takım taraftarlarına yönelik olarak tahrik edici eylemlerde bulunan şüpheliler hakkında 5237 sayılı TCK 216 maddesi gereğince Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik ve 6222 Sayılı Kanun 14 maddesi gereğince tehdit veya hakaret içeren tezahürat suçlarından Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma kapsamında kimliği tespit edilen 5 şüpheli hakkında gözaltına alınmaları talimatı verilmiştir' denildi. (DHA)