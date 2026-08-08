Gizem KARADAĞ-Ali Oğulcan ARSLAN/ANKARA, (DHA)- ANKARA'da sol bacağındaki yumuşak doku tümörü nedeniyle başvurduğu merkezlerde ampütasyon önerilen Alparslan Emir Yardımcı (9), özel hastanede ana damarlarla sinirler korunarak gerçekleştirilen ameliyatla sağlığına kavuştu.

Alparslan Emir Yardımcı, sol bacağında ortaya çıkan şişlik ve ağrı şikayetleri sonrası başvurduğu hastanede geçen yıl 18 Kasım'da yumuşak doku tümörü tanısı aldı. Farklı sağlık kuruluşlarına başvuran aileye, bir merkezde doğrudan ampütasyon gerektiği, başka bir merkezde ise yüksek oranda ampütasyon riski bulunduğu söylendi. Son olarak başvurdukları özel hastanede ise gerçekleştirilen başarılı operasyonla tümör, damar ve sinir yapıları korunarak çıkarıldı. Bacağı kesilmeden yapılan operasyonla sağlığına kavuşan Emir, tedavi sürecinin sonuna doğru yaklaşılırken, yeniden yürüyüp koşabilir duruma geldi.

'KOŞABİLMEK ÇOK GÜZEL BİR ŞEYMİŞ'

Alparslan Emir Yardımcı, kendisini çok iyi hissettiğini söyleyerek, 'Hem o ödemden kurtuldum hem de düzgün yürüyebiliyorum. En çok istediklerim koşmak ve zıplayabilmekti. Artık onları da yapabiliyorum. Bunları yapabilmek beni çok mutlu ediyor. Kendimi çok iyi hissediyorum. Tedavim de bitmek üzere. O yüzden de çok mutluyum. Büyüyünce cerrah olmak istiyorum. Tüm arkadaşlarıma onları çok sevdiğimi söylemek istiyorum. Koşabilmenin bu kadar güzel bir şey olduğunu bilmiyordum' dedi.

Emir'in annesi Merve Karaçoban (31) ilk hastaneye gittiklerinde ampütasyon yapılması gerektiği söylendiğini anlatarak, '9 kür kemoterapi sürecinden sonra ameliyat olacağını, bu ameliyatta da o aşamada iyi geçmeyeceğini, eğer ampütasyon olursa kurtarılabileceğini söylemişlerdi. Bunun üzerine iki farklı doktorla görüştüm. Hepsi ameliyatın zor geçeceğini ve ampütasyonunun gündemde olduğunu söylediler. Şu an mutlu zamanımızdayız. Şu an iyileşiyor. Ameliyat çok güzel geçti. Bu benim rüyamdı. Normal hayatımıza yavaş yavaş dönmeye başladık. Çok mutluyum. Emir bana yeniden umut oldu, yeni bir hayat başlattı' diye konuştu.

'BACAĞIN FONKSİYONU GAYET İYİ'

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Şefik Murat Arıkan, Emir'in sol bacağındaki 'ewing sarkom' tanısının oldukça önemli çocukluk çağı kötü huylu tümör olduğunu söyleyerek, 'Bizim Emir'le tanışmamız cerrahi aşamada oldu. Hasta yakınları çok ilgili ve bilinçli. Daha önceki sağlık kuruluşlarında cerrahinin yüksek risk taşıdığı, çıkarılmayacağı ve bacağın ampütasyon yapılması yönünde fikirler ortaya çıkmış. Bunun üzerine aile bize başvurdu. Yapılan incelemeler sonucunda bacağı koruyarak bu ameliyatı yapabileceğimizi belirttik. Ameliyatımız oldukça başarılı geçti. Kitleyi istediğimiz sınırda tam olarak çıkarttık. Şu anda tümör yönünden tertemiz. Diğer tedavilerini de almaya devam ediyor. Bizim için bacağın fonksiyonu da gayet iyi. Yürüyebiliyor, koşabiliyor. Normal hayatına döndü. Şu anda bizim açımızdan da her şey yolunda' diye konuştu.

'BÜYÜME AĞRISI DEYİP GEÇMEYİN'

En kritik aşamanın kitlenin çıkarılabilmesi olduğunu ifade eden Prof. Dr. Arıkan, 'Kitlenin tamamen çıkarılabilmesi, damar ve sinir yapılarının korunması hem fonksiyon sağlanması hem de tümörün çıkarılması, bunların bir arada olması lazımdı. Ameliyatta bunu sağlayabildik. Bu aşamada multidisipliner tümör konseyleri oluyor. Yani bu tek kişinin verebileceği bir karar değil. Öncelik her zaman kemoterapinindir. Kitlenin küçültülmesi, metastaz risklerin ortadan kaldırılması ve sonra cerrahi aşama. Bize düşen en zor kısmı, cerrahi tedavi. Oldukça riskliydi. Sinir korunamayabilirdi. Fonksiyonunu sağladık. Şu anda bizim açımızdan sınırlar tertemiz, her şey yolunda. Sağlığı çok iyi. Morali çok çok yüksek. Çocukluk çağında çocukları dikkate almak lazım. Yeni çıkan bir şişlik, bir kitle, aksama, topallama, ağrı bunları dikkate almak zorundalar. 'Çocuktur, düşmüştür, büyüme ve uzama ağrısıdır' gibi fikirler, en büyük sorun buradan kaynaklanıyor. 'Ergenlik dönemidir, uzuyor, boy atıyor, ağrısı olabilir' gibi fikirler maalesef doğru değil. Dikkate alıp mutlaka alanında uzman bir hekime başvurmaları gerekiyor' dedi.

'BACAĞI KURTARMAK ZORDU'

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Sinan Yılmaz da 'Emir'in hastalığının bulunduğu bölge anatomik olarak bacağın en önemli damar ve sinirlerinin arasında zorlu bir noktadaydı. Bacağı kurtarmak hastalık olan yeri açısından biraz zordu. Cerrahisinde maksimum özeni göstererek iyi bir tedavi gerçekleştirdiğimizi düşünüyorum. Aileye farklı birkaç yerde bu cerrahinin yapılamaz olduğunu dile getirmişler ama bizler daha önceki tecrübe ve birikimlerimizle çok iyi bir tedavi gerçekleştirdik. Emir'in şu an sonuçlarını gördükçe biz de çok mutlu oluyoruz. İstediğimiz her şey yolunda gidiyor. Bizler de çok mutluyuz. Emir şu an koşuyor, yürüyor. Bu cerrahi de en önemli şey hastaya fonksiyonel bir uzuv bırakmak. Zor da olsa başardık, çok mutluyuz' diye konuştu. (DHA)