Yücel ARSLANTEKE/ ÜNYE(Ordu), (DHA)- ORDU'nun Ünye ilçesinde serinlemek için denize giren 3 arkadaş akıntıya kapılarak boğulma tehlikesi geçirdi. Çevredeki vatandaşların ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarılan 3 arkadaş hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 17.30 sıralarında Ünye ilçesi Keş Mahallesi sahilinde meydana geldi. Serinlemek için denize giren Kamil Ş., Ayhan C. ve Zafer Ü., denizde boğulma tehlikesi geçirdi. Durumu fark eden çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve cankurtaran ekipleri sevk edildi. Boğulma tehlikesi geçiren 3 arkadaş, ekiplerin müdahalesiyle denizden çıkarılarak kıyıya alındı ve sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından 3 kişi, Ünye ve Fatsa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanelerde tedavi altına alınan 3 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. (DHA)