Aybala MELEK- Muhammet BAYRAM/ ANKARA, (DHA)- CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, 'Terörün gölgesinin çekildiği bir Türkiye'de, huzurun yüzyılında inşallah yeni kardeşlik türküleri söyleyeceğiz' dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi'nde düzenlenen 'Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Mezuniyet Töreni'ne katıldı. Törene, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Sahil Güvenlik Komutanı Koramiral Ahmet Kendir, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakcı katıldı.

Burada konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2025-2026 Eğitim- Öğretim yılını başarıyla tamamlayan subay ve astsubay öğrencilerinin mezuniyet merasiminde olmaktan büyük bir memnuniyet duyduğunu kaydederek, 'Sizlerin vasıtasıyla illerimizde, ilçelerimizde, dağda, ovada, köyde, sınır hattında ve denizlerimizde fedakarca görev yapan jandarma ve sahil güvenlik teşkilatımızın tüm mensuplarına selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum. Ülkemizde ve yurt dışında bayrağımızın gururla dalgalanması için yüksek bir şuurla vazifelerini ifa eden güvenlik birimlerimizin tamamına Rabbimden muvaffakiyetler diliyorum. Şüheda emaneti bu aziz vatan, bu aziz devlet, bu aziz millet uğruna canlarını veren şehitlerimizi bugün bir kez daha rahmetle yad ediyorum. Kahraman gazilerimize şükranlarımı sunuyor, her birine aileleriyle birlikte sıhhatli, huzurlu, bereketli ömürler diliyorum' dedi.

'SUBAY VE ASTSUBAYLARIMIZIN HER BİRİNİ KUTLUYORUM'

Erdoğan, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi'nin yüreği devlet ve millet aşkıyla dolu vatan evlatlarını yetiştirmeye devam ettiğini, bugün mezuniyet sevinçlerine iştirak ettikleri subay ve astsubayların da bu zincirin son halkası olduğunu kaydederek, 'Modern, kaliteli ve meşakkatli bir eğitim sürecini alınlarının akıyla nihayete erdiren siz genç kardeşlerimi canı gönülden tebrik ediyorum. Subay ve astsubaylarımızı titizlikle eğiten, bu kardeşlerimiz için hem bilgilerini hem tecrübelerini seferber eden hocalarımıza, komutanlarımıza teşekkürlerimi iletiyorum. Vatan ve millet sevgisiyle birlikte cesaret ve dirayetleriyle yüzlerinden okunan bu gençlerimizi büyüten anne ve babalarımızdan Allah razı olsun diyorum. Bugün bin 142'si subay, 4 bin 773'ü astsubay olmak üzere toplam 5 bin 915 kardeşimiz akademiden mezun oluyor. 10'u can Azerbaycan'dan, 6 ise dost ve kardeş Kazakistan'dan gelen toplam 16 subayımız da aynı şekilde mezuniyet sevinci yaşıyor. Dereceye girenler başta olmak üzere 5 bin 915 subay ve astsubayımızın her birini ayrı ayrı kutluyorum. 504 kadın subay ve astsubayımızın bu gurur tablosunda yer almasını bilhassa anlamlı, kıymetli ve önemli buluyorum. Sizler yalnızca ailelerinizin değil bu milletin evlatlarısınız. Sizler bugünün birikimini yarının zaferleriyle taçlandıracaksınız. Bölgesinde huzur, güven ve istikrar adası olarak temayüz eden Türkiye'yi çok daha iyi yerlere taşıyacaksınız. Cennet vatanın dört bir yanında alacağınız görevlerde sizlere şimdiden üstün başarılar temenni ediyorum. Misafir subaylarımıza da muvaffakiyetler diliyor, ülkelerimiz arasındaki münasebetlere önemli katkılar yapacaklarına inanıyorum' diye konuştu.

'TARİHİN DOĞRU TARAFINDA YER ALAN ÜLKELERDEN BİRİ TÜRKİYE'DİR'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin uluslararası sistemin sarsıntılarla boğuştuğu bir dönemde güç tazelediğini, hedeflerine doğru sağlam adımlarla ilerlediğini vurgulayarak, 'Birileri 30 yıl öncesinin kodları içinde gelişmeleri ele almaya çalışırken biz yeni sistemin kutup başlarından biri olmak için ne gerekiyorsa onu yapıyoruz. Askeri caydırıcılığımızı çok boyutlu diplomatik hamlelerimizle, stratejik ortaklıklarımızla perçinliyoruz. Köklü kurumlarımızı ehil, emin ve liyakatli kadrolarımızla güçlendiriyoruz. Dünyanın imrenerek baktığı savunma sanayimizi kendi mühendislerimizle, kendi insan kaynağımızla geliştiriyoruz. Geçmişiyle arasına yüksek duvarlar örülen Türkiye'yi tarihiyle, kimliğiyle, coğrafyasıyla yeniden buluşturuyoruz. Şu anda hem bölgesinde hem de dünyada çatışmaların barışçıl yollarla çözüme ulaştırılması için elini taşın altına koyan ülkelerden biri Türkiye'dir. Mazlumların hakkını savunan, hakikati çekinmeden haykıran, tarihin doğru tarafında yer alan ülkelerden biri Türkiye'dir. Sizler devletimize ve milletimize yapacağınız hizmetlerle işte bu Türkiye'yi çok daha güçlü, çok daha müessir hale getireceksiniz. Gücünüzü erdem ve ahlakla süsleyecek, görevinizi sarsılmaz bir disiplinle yerine getireceksiniz. Bunun için meslek hayatınız boyunca kendinizi yenileyecek, geliştirecek, değişen tehditlere karşı daima hazırlıklı olacaksınız. Her birinize inanıyor, sizlere güveniyor, vazifenizi bu ülkeler ışığında ifa edeceğinizden şüphe duymuyorum' dedi.

'TERÖRSÜZ TÜRKİYE VİZYONUMUZUN MENZİLİNE ULAŞTIRILMASI HAYATİ ÖNEMDEDİR'

Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti:

'Biz bin yıldır bu topraklarda başımız dik bir şekilde yaşıyoruz. İnşallah kıyamete kadar da böyle yaşayacağız. Bu vatanın her karışı şehit ve gazilerimizin kanlarıyla sulanmıştır. Bin yıldır bu aziz vatanın izzetine, şerefine, harim-i ismetine leke sürülmediyse bu en başta şehit ve gazilerimizin sayesindedir. Onların emanetine sahip çıkmak, yeni destanlar yazarak ülkemizi daha müreffeh yarınlara taşımak bizim birinci önceliğimizdir. Terörsüz Türkiye ve Terörsüz Bölge vizyonumuzun menziline ulaştırılması bu yönüyle hayati önemdedir. On binlerce canımıza ve ülkemizin 40 yılına mal olan bu meseleyi devlet-millet el ele vererek inşallah kalıcı biçimde çözeceğiz. Üç gün önce Gazi Meclisimizde 467 oyla kabul edilen kanun teklifini bu yolda atılmış tarihi bir adım olarak görüyoruz. Cumhur İttifakı ortağımız Sayın Devlet Bahçeli ve Meclis Başkanımız Sayın Numan Kurtulmuş başta olmak üzere teklifin hazırlanmasından Meclis'e sunulmasına ve Genel Kurul'da kabul edilmesine kadar emeği geçen, katkı ve destek veren herkese yürekten teşekkür ediyorum. Terörün gölgesinin çekildiği bir Türkiye'de huzurun yüzyılında inşallah yeni kardeşlik türküleri söyleyeceğiz. Sizler de bu iklimin sahadaki en güçlü teminatlarından biri olacaksınız. Terörle, organize suç örgütleriyle, uyuşturucu tacirleriyle, insan kaçakçılarıyla, siber güç şebekeleriyle mücadeleyi hukuk içinde ve tavizsiz biçimde sürdüreceksiniz. Köyde yaşayan vatandaşımız da sahildeki balıkçımız da yayladaki çobanımız da denizde yardım bekleyen mazlum da sizi gördüğünde 'devletim yanımda' diyecek. Bizler de personel yapısından teknik kapasiteye, hava araçlarından insansız sistemlere, haberleşmeden siber kabiliyetlere kadar Jandarma ve Sahil Güvenlik Teşkilatımızı güçlendirmeye devam edeceğiz.'

MEZUNLARA DİPLOMALARI VERİLDİ

Dönem birincisi subay ve astsubay tarafından yaş kütüklerine yıldız ve plaket çakılmasının ardından mezunlara diplomaları verildi. Dönem birincileri ve uluslararası öğrenciler, diplomalarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elinden aldı. Törende, Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı ve Jandarma Havacılık Başkanlığı ekiplerince helikopter, motosiklet ve paraşüt gösterimi gerçekleştirildi. Helikopter gösterisine yerli ve milli helikopter Gökbey eşlik etti.

Hitapların ardından Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Hüseyin Hazırlar tarafından dua okundu. (DHA)

FOTOĞRAFLI