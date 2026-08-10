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Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)

Nursel Korkmaz Aydın'ın cenazesi, incelemelerin ardından otopsi için Ordu Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

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Kaza, saat 12.00 sıralarında Gölköy ilçesi Direkli Mahallesi Taşarası Küme Evleri'nde meydana geldi. Salih Aydın'ın direksiyon hakimiyetini kaybettiği patpat, fındık bahçesine yuvarlandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, patpatta bulunan sürücünün eşi Nursel Korkmaz Aydın'ın (44) hayatını kaybettiğini belirledi. Sürücü Salih Aydın ise kazadan yara almadan kurtuldu.

Dursun Mehmet ŞAHİN/GÖLKÖY (Ordu), (DHA)- ORDU'nun Gölköy ilçesinde, 'patpat' olarak bilinen tarım aracının devrildiği kazada, sürücünün eşi Nursel Korkmaz Aydın (44) hayatını kaybetti.

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