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'Diyarbakır'da minibüs devrildi: 5 ölü, 11 yaralı' başlıklı haberimizi, ek bilgiler ve ölü sayısındaki artış nedeniyle güncelleyerek yeniden servis ediyoruz

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Hüseyin İÇLİ-Selim KAYA/DİYARBAKIR, (DHA)- Diyarbakır'ın Lice ilçesinde nişan törenine gidenleri taşıyan minibüsün devrildiği kazada 7 kişi öldü, 1'i ağır 9 kişi de yaralandı. Sürücünün konvoyu kaçırınca diğer araçlara yetişmek için farklı bir yola girdiği, burada da kazanın yaşandığı belirtildi.

Kaza, saat 09.00 sıralarında, Lice ilçesi Karahasan Mahallesi Heylo mezrasında meydana geldi. Sürücüsünün kontrolünü kaybettiği 41 AFM 446 plakalı minibüs, yol kenarına devrildi. Kazada 2 kişi hayatını kaybederken, 14 kişi de yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, kaza yerindeki ilk müdahalelerinin ardından çevre hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan 5'i daha kurtarılamadı. Ölen 7 kişinin cenazeleri, Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Tedavisi süren 9 yaralıdan 1'inin daha durumunun ağır olduğu bildirildi.

YAKINLARININ NİŞAN TÖRENİNE GİDİYORLARMIŞ

Minibüstekilerin, bir yakınlarının nişan töreni için Diyarbakır'dan Muş'a gitmek için yola çıktıkları belirtildi. Sürücünün oluşturulan konvoyu kaçırdığı, araçlara yetişmek için başka bir yola girdiği, burada da direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu kazanın yaşandığı bildirildi.

Kazaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor. (DHA)