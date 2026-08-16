'YANGIN KONTROL ALTINDA ALINDI'

Orman Genel Müdürlüğü'nün sanal medya hesabından yangına ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, 'Marmaris Aksaz'da, karadan ulaşımın mümkün olmadığı sarp arazide çıkan orman yangınını kontrol altına aldık. Havadan uçak ve helikopterlerimizle, karadan ekiplerimizle, yolun bittiği yerde ise Deniz Kuvvetlerimizin çıkarma gemileriyle arazözlerimizi denizden bölgeye ulaştırarak alevlerin karşısına çıktık. Kurumlarımızın güçlü koordinasyonu, ekiplerimizin büyük gayretiyle Yeşil Vatan için omuz omuza mücadele ettik. Yeşil Vatan için mücadelemizde bizlere destek veren kurumlarımıza, gönüllülerimize, yerel yönetimlerimize, STK'larımıza ve vatandaşlarımıza şükranlarımızı sunuyoruz. Geçmiş olsun Muğla' ifadelerine yer verildi. (DHA)