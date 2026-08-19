BALIKESİR, (DHA)- 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta sezona yıldız transferlerle şampiyonluk hedefiyle hazırlanan Balıkesirspor'da başkan Mert Alper Acar'ın doğum günü kampta kutlandı. Kırmızı-beyazlılarda Mert Alper Acar ve yönetim kurulu üyeleri takımın Afyonkarahisar kampını ziyaret etti. Ziyaret esnasında başkan Acar'a sürpriz doğum günü kutlaması yapıldı. Acar; yöneticiler, teknik direktör Polat Çetin, yıldız transferler Emre Gemici ve Akın Akman'la poz vererek takımdan şampiyonluk istedi. Balıkesirspor'da yeni sezon öncesi başlatılan, 'Her öğrenciye 1 forma' kampanyası da devam ediyor.

Kaynak: DHA