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Ayvacık ilçesi Sazlıaltı mevkisindeki yazlık evinden dün İstanbul'a gideceğini söyleyerek ayrılan Hasan Cihan'dan haber alamayan yakınları, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Bunun üzerine ekipler, Sazlı köyü bölgesinde arama çalışması başlattı. Aramalar zeytinlik ve ormanlık alanlarda sürerken, çalışmalara AFAD, AKUT ve jandarma personeli katıldı. (DHA)

İpek YAVAŞ/AYVACIK (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde dün sabah saatlerinde kaybolan Alzheimer hastası Hasan Cihan (79) için arama çalışması başlatıldı.

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