Bahattin ALBAYRAK/ DİDİM(Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Didim ilçesinde, üç tekerlekli elektrikli bisikletiyle geçirdiği trafik kazasında ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede 12 gün sonra yaşam mücadelesini kaybeden Kıbrıs Gazisi Hayrettin Etik (73), düzenlenen askeri törenin ardından son yolculuğuna uğurlandı.
Didim ilçesinin Fevzipaşa Mahallesi'nde oturan Kıbrıs Gazisi Hayrettin Etik, idaresindeki üç tekerlekli elektrikli bisikletin devrilmesi sonucu ağır yaralandı. Hastanede tedavi altına alınan Etik, 12 gün sonra yaşam mücadelesini dün kaybetti. Gazi Hayrettin Etik için Didim Merkez Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Kılınan namazın ardından Etik'in cenazesi, askeri törenle Denizköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Cenaze törenine Etik'in ailesi, Didim Kaymakamı Can Kazım Kuruca, Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, Didim Garnizon Komutanı Deniz Albay Ali Eker, Didim İlçe Emniyet Müdürü Yunus Dinç, Didim İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı M. Gani Solak, gaziler, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. (DHA)