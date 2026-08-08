Öykü GENÇ/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİSPOR Basın Sözcüsü Avukat Emir Akpınar, 'Ligin ilk karşılaşmaları her zaman ayrı bir önem taşır. Rakibimize saygı duyuyoruz ancak bizim hedefimiz çok net. Van Spor karşısına mutlak galibiyet parolasıyla çıkıyoruz. Sezona 3 puanla başlamak, camiamıza güzel bir başlangıç armağan etmek istiyoruz' dedi.

Kayserispor Basın Sözcüsü Avukat Emir Akpınar, 1'inci Lig'in ilk haftasında Kayserispor'un yarın Akhisar Stadı'nda saat 21.30'da Van Spor FK ile oynayacağı maç öncesinde açıklamalarda bulundu. Sezona hazır olduklarını belirten Kayserispor Basın Sözcüsü Avukat Emir Akpınar, 'Kayserispor camiası olarak yoğun ve zorlu bir hazırlık dönemini geride bıraktık. Yönetim kurulumuz çok ciddi bir mesai ortaya koydu. Önümüzdeki en önemli meselelerden biri transfer tahtamızın açılmasıydı. Çok şükür bu süreci başarıyla tamamladık, transfer tahtamızı açtık ve kadro planlamamız doğrultusunda transferlerimizi gerçekleştirdik. Bugün geldiğimiz noktada sezona hazır, güçlü ve hedefleri olan bir Kayserispor var. Bunun mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. Transfer tahtasının açılması ve kadromuzun oluşturulmasıyla birlikte artık bütün odağımız sahada. Teknik heyetimize ve futbolcularımıza güveniyoruz' diye konuştu.

'HEDEFİMİZ ÇOK NET'

Ligin ilk karşılaşmasının önemine dikkat çeken Emir Akpınar şöyle konuştu: 'Yeni transferlerimizin de takıma katılmasıyla birlikte rekabetçi, mücadele gücü yüksek ve Kayserispor armasının ağırlığını sahada taşıyacak bir kadro oluşturduğumuza inanıyoruz. Ligin ilk karşılaşmaları her zaman ayrı bir önem taşır. Akhisar'da Vanspor ile karşılaşacağız. Rakibimize saygı duyuyoruz ancak bizim hedefimiz çok net. Vanspor karşısına mutlak galibiyet parolasıyla çıkıyoruz. Sezona 3 puanla başlamak, camiamıza güzel bir başlangıç armağan etmek istiyoruz. Futbolcularımızın da bunun bilincinde olduğuna inanıyoruz.'

'BU CAMİANIN BULUNDUĞU HER YERDE HEDEFİ ZİRVE OLMAK ZORUNDADIR'

Sezona güçlü bir başlangıç yapmak istediklerini vurgulayan Akpınar, 'Biz bu sezon sadece maç ilerleyen değil, sezonun tamamı için hedef ortaya koyan bir yönetim anlayışıyla hareket ediyoruz. Kayserispor büyük bir camia. Bu camianın bulunduğu her yerde hedefi zirve olmak zorundadır. Sezon boyunca aynı ciddiyet, disiplin ve mücadele anlayışıyla yolumuza devam edeceğiz. Hedefimiz Kayserispor'u hak ettiği yere taşımaktır. Bu süreçte taraftarımızın sabrını, heyecanını ve desteğini çok yakından hissettik. Transfer tahtasının açılmasını bekleyen, yapılan her transferi heyecanla takip eden büyük bir Kayserispor camiası var. Şimdi hep birlikte sahaya ve başarıya odaklanma zamanı. Akhisar'da alacağımız güzel bir sonuçla sezona güçlü bir başlangıç yapmak istiyoruz' dedi.

'YOLCULUĞUN İLK ADIMINI GÜÇLÜ BİR ŞEKİLDE ATACAĞIZ'

Taraftarlarla aynı hedef doğrultusunda olduklarını söyleyen Akpınar, 'Kayserispor için yeni bir sayfa açıyoruz. Transfer tahtamız açık, transferlerimiz tamamlandı, takımımız hazır. Başkanımız Ali Çamlı'nın liderliğinde, asbaşkanımız Tufan Koç başta olmak üzere yönetim kurulumuz, teknik heyetimiz, futbolcularımız ve büyük Kayserispor taraftarıyla birlikte aynı hedef doğrultusunda kenetlenmiş durumdayız. İnşallah Van Spor karşısında alacağımız 3 puanla bu yolculuğun ilk adımını güçlü bir şekilde atacağız. Yeni sezonun Kayserisporumuza, şehrimize ve Türk futboluna hayırlı olmasını diliyorum' ifadelerini kullandı. (DHA)

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